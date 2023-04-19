Раскрыта схема дестабилизации Казахстана через СБУ

6:15 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

На дестабилизацию Казахстана работают Украина и соросовские институты, что показали события в Петропавловске. Ситуация становится опасной.

Что на самом деле требовал "Народный совет Петропавловска"

В Казахстане арестовали трёх членов "Народного совета Петропавловска". Их обвиняют в публичных призывах к нарушению целостности государства с использованием СМИ и соцсетей, а также в "пропаганде подрыва безопасности государства". Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Заметим, что 60% населения в городе — этнические русские.

СМИ Казахстана пишут о сепаратизме обвиняемых. Но сами они утверждают, что хотят независимости от плохого госуправления. Вот цитата из заявления организаторов "Народного совета":

"Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия её агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет".

Политолог Марат Шибутов в Telegram считает, что активисты — не сепаратисты, а путчисты, так как хотят жить по Конституции Казахской ССР 1937 года.

Но призывов к насилию, свержению строя, у них не наблюдается, наоборот, люди поддерживают реформы президента Касыма-Жомарта Токаева.

Чем хуже в Казахстане русским, тем лучше Украине

По мнению Марата Шибутова, на раскачку ситуации в Казахстане работают внешние силы, в частности, Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам политолога, схема такая: агенты СБУ выискивают в интернете собеседников из Казахстана, как правило русских или немцев, и провоцируют их на сепаратистские высказывания. Потом эти видео "скидывают в подконтрольные им каналы аблязовцев, живущих на Украине, или в совместные чаты с казахскими националистами".

Оттуда раскручиваются последующие действия:

медийный скандал,

всплеск русофобии,

уголовное дело.

Именно так было раскручено дело о петропавловцах, согласен с Шибутовым российский политолог Владимир Прохватилов.

По мнению Шибутова, такая работа СБУ достигает цели — "всё (между РФ и Казахстаном) ухудшается, теряется доверие и люди/страны становятся более враждебны друг к другу".

Политолог считает, что хорошим противоядием являются:

демократия,

соблюдение законов,

отсутствие дискриминации,

отсутствие коррупции,

борьба с этническими ОПГ,

постоянный диалог, нужно больше открытости. Чисто силовые меры не работают, нужны и политические.

Соросовские институты активно работают в Казахстане

Со всем перечисленным в Казахстане есть проблемы, но особенно с политическими мерами, то есть с пропагандой нормальных отношений с РФ. Гораздо активнее власти дают работать проамериканским структурам, которые буквально везде нашли свои ниши.

Автор статьи в QМonitor Бауржан Миханов отмечает, что националистическая партия "Ак Жол" и даже проправительственная "Аманат" провели по спискам в новый парламент многих "хорошо известных русофобов". Это журналист Казыбек Иса — автор идеи о концлагерях для тех, кто не хочет изучать казахский язык, лидер партии "Ак Жол" Азат Перуашев, Ермурат Баби, Абзал Куспан (среди его клиентов был организатор "языковых патрулей" Куат Ахметов) и так далее.

Эти люди используют ситуацию в Петропавловске как повод для правовой реабилитации казахских радикалов (Маргулана Боранбая и Дархана Намазбаева), осуждённых за возбуждение межэтнической розни и попытку госпереворота.

Как опасаются авторы Telegram-канала Сегодня. kz, после освобождения они создадут политическую партию фашистского толка по типу украинской "Свободы" Олега Тягнибока. Тогда Казахстан "легко" пойдёт по украинскому пути построения русофобского националистического государства.

Сегодня.kz пишет, что Запад также активно финансирует русофобию большинства казахстанских СМИ, русскоязычных блогеров, не говоря уже о казахоязычных, которых "вообще тьма". Американская мягкая сила активно работает и с казахстанскими политологами, и с чиновниками.

На Украине, например, сидит до сих пор в статусе посла националист Дархан Калетаев. Он организовал в Киеве круглый стол, на котором обсуждалось будущее Казахстана с курсом, который давно им определён — разрыв отношений с Россией.

Казахстанскому народу нужна справедливая экономика

Заметим, что никто в новом парламенте не высказался за освобождение осуждённого на 7 лет строгого режима Ермека Тайчибекова, который ратовал за предоставление русскому языку государственный статуса, пропорциональное соответствие и присутствие всех этносов среди госслужащих, дружбу с РФ.

Хочется надеяться, что президент Токаев видит усиление работы американских соросовских структур и не даст повториться кровавому январю 2022 года. Как бы за "балансировкой отношений" с РФ и США Астане не проглядеть главного — реализацию планов раскачки Казахстана по украинскому типу и выхода на военный конфликт с РФ.

Это то, что не нужно казахстанцам. Им нужны стабильная экономика и рост благосостояния, чего нет в стране. Это отмечают не только русские в Петропавловске, но и казахи в Жанаозене. И этой цели не достигнуть без широких связей с РФ и Китаем по одной простой причине — Казахстан географически расположен между ними.

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