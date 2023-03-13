Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от веры в мифологизированные биографии героев советского прошлого, которые увековечены в памятниках, сообщает EADaily.

Глава Казахстана считает, что биографии и героические деяния известных личностей СССР выдуманы, что, по его словам, подтверждают, архивные документы.

"Группы активистов буквально заставляют казахстанцев верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", — выразил своё возмущение Токаев.