Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от веры в мифологизированные биографии героев советского прошлого, которые увековечены в памятниках, сообщает EADaily.
Глава Казахстана считает, что биографии и героические деяния известных личностей СССР выдуманы, что, по его словам, подтверждают, архивные документы.
"Группы активистов буквально заставляют казахстанцев верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", — выразил своё возмущение Токаев.
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