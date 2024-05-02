Идеальные бутерброды со шпротами: как сделать это простую закуску вкуснее

Как приготовить бутерброды со шпротами, чтобы они превратились в ресторанную закуску

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Многим людям нравятся бутерброды со шпротами. Это простая в приготовлении закуска, которая является вполне аппетитной и сытной.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако это блюдо довольно простое, оно не отличается изысканностью, а также не имеет тонкого вкуса и нежности. К счастью, простая домашняя закуска без проблем превращается в блюдо ресторанного уровня, если использовать не только хлеб и рыбу, но и намазку.

Секретная добавка, улучшающая бутерброды со шпротами, это масса из яиц и майонеза.

Сперва нужно сварить яйца в течение 10 минут, затем их следует очистить от скорлупы и натереть на мелкой тёрке. Натёртые яйца переложите в глубокую посуду, добавьте майонез. Сюда хорошо ещё добавить чеснок для пикантности.

Подготовленной массой намажьте подсушенные на сковороде плоские кусочки хлеба, после чего можно выкладывать на них шпроты.

Таким образом получается прекрасная закуска, которая на вкус не хуже тех, что подаются в ресторанах.