Порадуйте близких на завтрак вкусными бутербродами с авокадо, помидорами и шпротами

Бутерброды с авокадо, шпротами и помидорами: аппетитное смешение вкусов

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброд с авокадо, шпротами и помидорами - это вкусное и освежающее сочетание, которым приятно побаловать себя и своих близких в начале дня. Рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" вам точно пригодится, когда вы решите приготовить завтрак для самых близких.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

- 4 ломтика хлеба,

- 2 помидора черри,

- 1 авокадо,

- 160 г шпрот в масле,

- соль по вкусу,

- перец чёрный молотый по вкусу,

- 1 столовая ложка лимонного сока,

- свежий укроп по вкусу.

Приготовление:

Подсушите хлеб, обжаривая его на сухой сковороде с обеих сторон. Нарежьте помидоры на тонкие ломтики. Разомните мякоть авокадо вилкой и равномерно нанесите её на хлеб. Выложите сверху шпроты и помидоры. Посолите и поперчите по вкусу, а затем сбрызните лимонным соком. Украсьте бутерброды свежим укропом.

Готовые бутерброды с авокадо, шпротами и помидорами готовы к подаче. Приятного аппетита!