Порадуйте близких на завтрак вкусными бутербродами с авокадо, помидорами и шпротами

Бутерброд с авокадо, шпротами и помидорами - это вкусное и освежающее сочетание, которым приятно побаловать себя и своих близких в начале дня. Рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" вам точно пригодится, когда вы решите приготовить завтрак для самых близких.
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба,
- 2 помидора черри,
- 1 авокадо,
- 160 г шпрот в масле,
- соль по вкусу,
- перец чёрный молотый по вкусу,
- 1 столовая ложка лимонного сока,
- свежий укроп по вкусу.
Приготовление:
Готовые бутерброды с авокадо, шпротами и помидорами готовы к подаче. Приятного аппетита!
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