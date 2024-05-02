Как распознать подлинную страховую компанию: проверенные критерии и требования

В настоящее время в онлайн-секторе страхования наблюдается увеличение числа фиктивных страховых компаний, представляющих собой потенциальную угрозу для клиентов. Это порождает необходимость в ясных критериях для определения подлинности страховщиков.
Для того чтобы считаться надежной, страховая компания должна соответствовать ряду ключевых требований:
Кроме того, уставный капитал страховщика должен соответствовать установленному нормативу по статье 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела". Соблюдение положений Банка России от 10.01.2020 № 710-П о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков также является обязательным.
Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также процессов банкротства или отзыва лицензии подтверждает надежность компании.
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