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Как распознать подлинную страховую компанию: проверенные критерии и требования

Избегаем мошенников: критерии надежной страховой компании

1:44
Страхование

В настоящее время в онлайн-секторе страхования наблюдается увеличение числа фиктивных страховых компаний, представляющих собой потенциальную угрозу для клиентов. Это порождает необходимость в ясных критериях для определения подлинности страховщиков.

Избегаем мошенников: критерии надежной страховой компании
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Для того чтобы считаться надежной, страховая компания должна соответствовать ряду ключевых требований:

  • Основание компании должно быть выполнено в строгом соответствии с текущим законодательством страны.
  • Компания должна успешно функционировать на рынке страховых услуг минимум три года с момента своей официальной регистрации.
  • Наличие действующих лицензий на проведение страховой деятельности является обязательным.
  • Компания должна иметь положительное мнение аудитора относительно финансовой отчетности за последний год.
  • Строгое соблюдение всех норм и законодательных требований, предъявляемых к деятельности страховых организаций.

Кроме того, уставный капитал страховщика должен соответствовать установленному нормативу по статье 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела". Соблюдение положений Банка России от 10.01.2020 № 710-П о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков также является обязательным.

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также процессов банкротства или отзыва лицензии подтверждает надежность компании.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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