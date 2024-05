Яна Рудковская рассказала, как Киркоров отметил 57 лет в стиле золотого дракона

Your browser does not support the audio element.

Яна Рудковская, продюсер и давняя подруга Филиппа Киркорова, присутствовала на его дне рождения, который отмечал 57 лет. Праздник прошел в загородном доме певца, где он появился в серебряном костюме от Dolce&Gabbana.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository