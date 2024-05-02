Яна Рудковская рассказала, как Киркоров отметил 57 лет в стиле золотого дракона

Звёздное торжество: Яна Рудковская на дне рождения Филиппа Киркорова

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Рудковская, продюсер и давняя подруга Филиппа Киркорова, присутствовала на его дне рождения, который отмечал 57 лет. Праздник прошел в загородном доме певца, где он появился в серебряном костюме от Dolce&Gabbana.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Торжество украсило множество фотографий и видео, опубликованных Рудковской в её Телеграм-канале. В честь певца был приготовлен впечатляющий торт в форме головы золотого дракона, а вечер завершился зрелищным салютом.

В посте Рудковская вспоминала 20 лет дружбы с Киркоровым и делала акцент на тёплой, домашней атмосфере праздника.