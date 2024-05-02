Создан революционный робот-сантехник: перемещается и ремонтирует трубы без подзарядки

Tech Xplore: создан робот для ремонта труб, использующий энергию от потока жидкости

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры разработали миниатюрного робота, который может передвигаться и ремонтировать трубы без внешнего источника питания, используя энергию от потока жидкости в трубах.

Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Робот оснащён колесом с лопастями, генерирующим энергию от течения жидкости. Также им можно управлять через внешний магнит для направления движения, сообщает Tech Xplore.

Разработка, созданная учёными из Института интеллектуальных систем Макса Планка и других организаций, находится в стадии предварительных испытаний, с планами дальнейшего усовершенствования для работы в более сложных условиях.