Создан революционный робот-сантехник: перемещается и ремонтирует трубы без подзарядки

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Tech Xplore: создан робот для ремонта труб, использующий энергию от потока жидкости

0:38
Наука

Инженеры разработали миниатюрного робота, который может передвигаться и ремонтировать трубы без внешнего источника питания, используя энергию от потока жидкости в трубах.

Tech Xplore: создан робот для ремонта труб, использующий энергию от потока жидкости
Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Робот оснащён колесом с лопастями, генерирующим энергию от течения жидкости. Также им можно управлять через внешний магнит для направления движения, сообщает Tech Xplore.

Разработка, созданная учёными из Института интеллектуальных систем Макса Планка и других организаций, находится в стадии предварительных испытаний, с планами дальнейшего усовершенствования для работы в более сложных условиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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