Создан революционный робот-сантехник: перемещается и ремонтирует трубы без подзарядки

Инженеры разработали миниатюрного робота, который может передвигаться и ремонтировать трубы без внешнего источника питания, используя энергию от потока жидкости в трубах.
Робот оснащён колесом с лопастями, генерирующим энергию от течения жидкости. Также им можно управлять через внешний магнит для направления движения, сообщает Tech Xplore.
Разработка, созданная учёными из Института интеллектуальных систем Макса Планка и других организаций, находится в стадии предварительных испытаний, с планами дальнейшего усовершенствования для работы в более сложных условиях.
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