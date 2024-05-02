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Прощай, RenCen: как GM отказывается от своей крепости, чтобы возродить Детройт

Autoblog: GM готовится к переезду из RenCen в новый проект Hudson's в центре Детройта

1:27
Авто

В 2018 году, посещая автошоу в Детройте, автор Autoblog остановился в Renaissance Center (RenCen), штаб-квартире General Motors, расположенной всего в нескольких минутах езды от места мероприятия. RenCen, построенный в 1970-х годах, представляет собой замкнутый комплекс, который, как кажется, отрезан от города мощными потоками реки и асфальта, создавая изоляцию от остального Детройта.

Autoblog: GM готовится к переезду из RenCen в новый проект Hudson's в центре Детройта
Фото: Wikipedia by Ritcheypro is licensed under public domain

Эта изоляция символизирует эпоху, когда каждый офис в центре города был как остров среди ухудшающейся городской инфраструктуры. В то время как стратегия GM на тот момент была направлена на самоизоляцию, компания также инвестировала в развитие района New Center, создавая жилые комплексы без машин и поддерживая сообщество вокруг старой штаб-квартиры. Об этом сообщает Autoblog.

Сегодня GM готовится переехать в новый проект Hudson's, который является многофункциональным комплексом в самом сердце Детройта. Этот ход символизирует стремление компании вновь интегрироваться в городскую жизнь и поддержать возрождение Детройта. Переезд из RenCen в Hudson's отражает изменение стратегии GM от изоляции к активному участию в развитии городского пространства, что может способствовать восстановлению экономики и улучшению городской среды в Детройте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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