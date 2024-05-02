Фитнес-тренер посоветовал упражнения на среднюю дельту

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Фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения на среднюю дельту.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дельта — это группа мышц, которая образует плечевой пояс. Они играют важную роль в создании красивого рельефа рук.

По словам Прыгунова, которые приводит "СЭ", средняя дельта визуально расширяет плечи.

Чтобы накачать мышцы средней дельты отлично подойдут упражнения: отведение рук в стороны с отягощением; жим гантелей сидя; тяга штанги к подбородку широким хватом.

Добавим, что в домашних условиях тренировать среднюю дельту можно, если есть гантели или другое отягощение. Также для дополнительного сопротивления можно применить резиновые ленты.