Фитнес-тренер посоветовал упражнения на среднюю дельту

Фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения на среднюю дельту.
Дельта — это группа мышц, которая образует плечевой пояс. Они играют важную роль в создании красивого рельефа рук.
По словам Прыгунова, которые приводит "СЭ", средняя дельта визуально расширяет плечи.
Чтобы накачать мышцы средней дельты отлично подойдут упражнения: отведение рук в стороны с отягощением; жим гантелей сидя; тяга штанги к подбородку широким хватом.
Добавим, что в домашних условиях тренировать среднюю дельту можно, если есть гантели или другое отягощение. Также для дополнительного сопротивления можно применить резиновые ленты.
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