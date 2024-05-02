Исследователи из Макао перевернули мир автономного вождения, запустив автомобиль, управляемый голосовыми командами

Исследователи из Университета Макао разработали модель управления автономным автомобилем через голосовые команды, объединив компьютерное зрение, понимание естественного языка и языковые модели.
Эта система направлена на повышение доверия к автономному транспорту, позволяя пассажирам взаимодействовать с автомобилем через голосовые указания. Основной технической сложностью является обучение системы пониманию естественной речи и её связи с дорожной ситуацией, сообщает Tech Xplore.
Модель CAVG, использующая компьютерное зрение для анализа дорожных сцен и сложных языковых технологий для интерпретации команд, показала высокие результаты в сложных условиях, таких как ночные поездки и плотный городской поток.
Исследователи планируют дальнейшее улучшение модели, добавляя новые виды данных.
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