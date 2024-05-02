Мозоли больше не будут беспокоить: как их эффективно убрать в домашних условиях

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Эффективные способы избавления от мозолей в домашних условиях

1:05
Здоровье

Если у вас есть мозоли, от которых вы хотите поскорее избавиться, то есть некоторые эффективные методы борьбы с ними из народной медицины. Об этом пишет "Банк рецептов".

Эффективные способы избавления от мозолей в домашних условиях
Фото: flickr.com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Перед сном вам нужно распарить ноги и вытереть их насухо. Затем привяжите к мозоли свежий ломтик лимона с мякотью. По истечению 5 дней мозоль исчезнет.

Также при такой проблеме эффективна луковая шелуха, которую нужно настоять на уксусе. Её накладывают на мозоль и завязывают на ночь. Процедура повторяется несколько дней подряд, после чего мозоль исчезает.

Если же у вас есть застарелые мозоли, то сначала вам необходимы горячие ножные ванны. В горячую воду нужно добавить соду, чайную ложку на литр воды, ромашковый или хвойный настой. Если еще есть трещины, то следует налить настойку календулы, столовую ложку на литр воды. После распаривания потрите осторожно мозоль при помощи пемзы, потом нанесите питательный крем для ног.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фархат Файяд
Врач-нейрохирург
Специалист Феоктистов Даниил
Специализируется на лечении черепно-мозговых, позвоночно-спинномозговых травм, травм периферических нервов, компрессионно-ишемических нейропатий, остеохондроза и сколиоза позвоночника, опухолей головного и спинного мозга, костей черепа и позвонков, хронических нарушений мозгового кровообращения, деформирующих остеоартрозов крупных суставов и др.
Специалист Ланцов Евгений
Врач травматолог-ортопед, нейрохирург
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