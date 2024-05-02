Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Чиповская призналась, что после 35 лет строго следит за рационом
Домашние способы устранения тошноты при беременности
Как приготовить бутерброды со шпротами, чтобы они превратились в ресторанную закуску
Избегаем мошенников: критерии надежной страховой компании
Актер Григорий Дудник столкнулся с хейтом в соцсетях после выхода "Слова пацана"
Autoblog: GM готовится к переезду из RenCen в новый проект Hudson's в центре Детройта
Кинологи назвали сложные породы собак
Учёные изобрели модель управления автомобилем при помощи голоса
Фитнес-тренер посоветовал упражнения на среднюю дельту
Скандал на концерте Анны Асти: Скабеева рассказала, что произошло в Волгограде

Скабеева высказалась о концерте Анны Асти в Волгограде: разочарование горожан

0:35
Шоу-бизнес

Ольга Скабеева, известная журналистка и уроженка Волжского, критически отозвалась о недавнем выступлении певицы Анны Асти в Волгограде.

Скабеева высказалась о концерте Анны Асти в Волгограде: разочарование горожан
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на высокие ожидания и большие очереди на концерт, горожане остались разочарованы представлением, которое они сочли унылым.

По словам Скабеевой, единственным развлечением для зрителей стала драка между двумя женщинами, которая произошла во время мероприятия.

Ранее сообщалось, что Анна Асти покинула Россию после скандала с "голой" вечеринкой и отменой концертов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Актер Григорий Дудник столкнулся с хейтом в соцсетях после выхода "Слова пацана"
Учёные изобрели модель управления автомобилем при помощи голоса
Кинологи назвали сложные породы собак
Фитнес-тренер посоветовал упражнения на среднюю дельту
Рассказываем об одном из простых способов закалки томатов
Стало известно, как определить возраст кота
Потеря полиса ОСАГО: как быстро восстановить документы?
Эффективные способы избавления от мозолей в домашних условиях
Tech Xplore: создан робот для ремонта труб, использующий энергию от потока жидкости
Звёздное торжество: Яна Рудковская на дне рождения Филиппа Киркорова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников