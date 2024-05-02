Скандал на концерте Анны Асти: Скабеева рассказала, что произошло в Волгограде

Ольга Скабеева, известная журналистка и уроженка Волжского, критически отозвалась о недавнем выступлении певицы Анны Асти в Волгограде.
Несмотря на высокие ожидания и большие очереди на концерт, горожане остались разочарованы представлением, которое они сочли унылым.
По словам Скабеевой, единственным развлечением для зрителей стала драка между двумя женщинами, которая произошла во время мероприятия.
Ранее сообщалось, что Анна Асти покинула Россию после скандала с "голой" вечеринкой и отменой концертов.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.