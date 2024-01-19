Не выдержала и сбежала: после скандала на "голой" вечеринке Анна Асти уехала из России

Анна Асти покинула Россию после скандала с "голой" вечеринкой и отменой концертов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Асти, оказавшаяся в центре скандала после участия в "голой" вечеринке, решила временно покинуть Россию в связи с отменой концертов и изменениями в ценовой политике. Информация от Mash сообщает, что певица с мужем планирует вернуться в марте и сосредоточится на частных выступлениях.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Цены на корпоративы Асти уменьшились с 10 миллионов до 7, а её тур был отменён или перенесён на более поздние сроки. Некоторые концерты, запланированные на начало 2024 года, были перенесены на 2025 год. Решение о возобновлении тура пока не принято.

Ранее Асти потеряла 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива и отказа от участия в туре из-за участия в скандальной вечеринке. Она также стала объектом общественного внимания, и общественники предложили проверить её причастность к вечеринке для определения возможных последствий.