Не выдержала и сбежала: после скандала на "голой" вечеринке Анна Асти уехала из России

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Анна Асти покинула Россию после скандала с "голой" вечеринкой и отменой концертов

0:58
Шоу-бизнес

Певица Анна Асти, оказавшаяся в центре скандала после участия в "голой" вечеринке, решила временно покинуть Россию в связи с отменой концертов и изменениями в ценовой политике. Информация от Mash сообщает, что певица с мужем планирует вернуться в марте и сосредоточится на частных выступлениях.

Анна Асти покинула Россию после скандала с "голой" вечеринкой и отменой концертов
Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Цены на корпоративы Асти уменьшились с 10 миллионов до 7, а её тур был отменён или перенесён на более поздние сроки. Некоторые концерты, запланированные на начало 2024 года, были перенесены на 2025 год. Решение о возобновлении тура пока не принято.

Ранее Асти потеряла 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива и отказа от участия в туре из-за участия в скандальной вечеринке. Она также стала объектом общественного внимания, и общественники предложили проверить её причастность к вечеринке для определения возможных последствий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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