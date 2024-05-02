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Как быстро убрать тошноту при беременности: 3 эффективных настоя из трав

Домашние способы устранения тошноты при беременности

1:12
Здоровье

Справиться с тошнотой при беременности можно в домашних условиях. В этом вам помогут простые лекарственные растения. Об этом сообщает "Банк рецептов".

Домашние способы устранения тошноты при беременности
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

Из растений выраженный противорвотный эффект имеют малина обыкновенная, мята перечная, мелисса лекарственная. Мяту и мелиссу можно добавить в чай, использовать как приправу для десерта, овощного салата, мясного блюда. Это поможет избавиться от тошноты после еды.

Настой листьев малины

Возьмите 1 десертную ложку листьев малины, залейте её 1 стаканом кипятка и настаивайте полчаса, потом процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день. 

Настой травы мелиссы

Возьмите 1 столовую ложку мелиссы, залейте 2 стаканами кипятка и настаивайте в течение часа. Готовое средство процедите и пейте 3 раза в течение дня.

Настой листьев мяты

Возьмите 1 чайную ложку листьев мяты перечной, залейте её 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 минут и процедите. Пейте настой по столовой ложке каждые три часа.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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