Как быстро убрать тошноту при беременности: 3 эффективных настоя из трав

Домашние способы устранения тошноты при беременности

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Справиться с тошнотой при беременности можно в домашних условиях. В этом вам помогут простые лекарственные растения. Об этом сообщает "Банк рецептов".

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

Из растений выраженный противорвотный эффект имеют малина обыкновенная, мята перечная, мелисса лекарственная. Мяту и мелиссу можно добавить в чай, использовать как приправу для десерта, овощного салата, мясного блюда. Это поможет избавиться от тошноты после еды.

Настой листьев малины

Возьмите 1 десертную ложку листьев малины, залейте её 1 стаканом кипятка и настаивайте полчаса, потом процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день.

Настой травы мелиссы

Возьмите 1 столовую ложку мелиссы, залейте 2 стаканами кипятка и настаивайте в течение часа. Готовое средство процедите и пейте 3 раза в течение дня.

Настой листьев мяты

Возьмите 1 чайную ложку листьев мяты перечной, залейте её 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 минут и процедите. Пейте настой по столовой ложке каждые три часа.