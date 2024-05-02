Нехитрый способ определить возраст кота: сколько вашему питомцу по человеческим меркам

Оценить возраст кота в человеческих годах довольно просто. Вот как можно пересчитать кошачий возраст в человеческий.
Существуют различные методы расчета возраста котов.
По одной из простейших методик, возраст кошки умножается на 7.
По другому методу, первый год жизни кошки эквивалентен 15 человеческим годам. К двум годам кошка уже считается по человеческим меркам 24-летней.
Начиная с трех лет, к каждому последующему году добавляются по четыре года. После достижения 12 лет — по три года. Например, шестилетняя кошка по человеческим меркам примерно 40 лет.
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