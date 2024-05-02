Нехитрый способ определить возраст кота: сколько вашему питомцу по человеческим меркам

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Стало известно, как определить возраст кота

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Зоосфера » Кошки

Оценить возраст кота в человеческих годах довольно просто. Вот как можно пересчитать кошачий возраст в человеческий.

Стало известно, как определить возраст кота
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Способы определения возраста кота

Существуют различные методы расчета возраста котов.

По одной из простейших методик, возраст кошки умножается на 7.

По другому методу, первый год жизни кошки эквивалентен 15 человеческим годам. К двум годам кошка уже считается по человеческим меркам 24-летней.

Начиная с трех лет, к каждому последующему году добавляются по четыре года. После достижения 12 лет — по три года. Например, шестилетняя кошка по человеческим меркам примерно 40 лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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