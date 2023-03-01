В Казахстане в лицо Блинкену обозначили союз с РФ приоритетным

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил госсекретарю Госдепа США Энтони Блинкену, что его страна "не ощущает рисков или угроз со стороны России" и состоит с ней в различных альянсах.

США дают Казахстану гарантии безопасности

Глава Госдепа США Энтони Блинкен начал свой визит в Среднюю Азию 28 февраля с Казахстана, где он принял участие в заседании министров группы 5+1 (Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан, а также США). После Астаны Блинкен отправился в Ташкент.

Госсекретарь "гарантировал" Казахстану и другим из "пятёрки" поддержку в отстаивании суверенитета и призвал не бояться Россию.

"Я подтверждаю непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами Казахстана, а также всех народов, чтобы они свободно определяли своё будущее, в то время как Россия год назад начала полномасштабное вторжение в Украину", — сказал Блинкен. "Мы заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия укрепляла связи (с США). Мы поддерживаем вашу безопасность. Не бойтесь (Россию)", — отметил он на итоговой пресс-конференции.

США настаивают на присоединении стран Средней Азии к антироссийским санкциям

Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что Вашингтон ставит задачу "разъединить экономики" стран региона и РФ.

В кулуарах нынешних переговоров Блинкен, несомненно, требовал от лидеров региона присоединиться к антироссийским санкциям. Выяснилось, что российская экономика не рухнула после 10 пакетов, а восстанавливается, поэтому пришло время нажать на те страны, которые не разорвали связи с Москвой. Цель — заставить финансовые учреждения и компании этих стран приостановить или прекратить торговлю с Россией.

Основная нагрузка в регионе, по плану США, как мы видим, ложится на Астану и Ташкент.

Задача непростая, так как с начала СВО все пять бывших советских республик Средней Азии не поддержали ни одну резолюцию ООН, осуждающую РФ за действия на Украине. Выяснилось также, что антироссийские санкции положительно сказались на их экономике в связи с:

исключением из санкционного режима ,

налаженным параллельным импортом,

переводами релокантов,

а также в активизации связей РФ — глобальный Юг, идущие через эти страны.

Тем не менее, очевидно, что за закрытыми дверями шла плотная работа с намёком на то, что излишнее рвение в поддержке РФ и Китая может сказаться на отношениях с США.

Тлеуберди осадил Блинкена: Россия наш партнёр

Чтобы обеспечить лояльность Астаны, в Вашингтоне забыли "кровавый январь" в Казахстане, битву за права человека, призывы к демократическим реформам, освобождению политзаключённых и так далее.

"Благодарный" президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Блинкена "за постоянную и твёрдую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета". Но по существу высказался глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

"Мы на данный момент не видим, не ощущаем рисков или угроз со стороны России", — сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам министра, Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, "поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур".

"Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику, тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира", — добавил Тлеуберди.

Казахстан не может и не должен проводить проамериканскую политику

Казахстанские эксперты указывают на то, что им очень важны американские инвестиции. Но надо им, наконец, понять, что если за 30 лет США как источник международных инвестиций, в которых так нуждается казахстанская экономика, не обеспечили стране индустриально-технологическую перестройку, то и не обеспечат.

В Казахстане, например, так и не созданы национальные нефтесервисные компании — этот рынок поделен между американскими и китайскими группами. Транснациональные компании, работающие в республике, просто будут продолжать качать нефть Казахстана и продавать её как свою, отдавая совсем немного в казну. Сегодня они наживаются на скачке цен на нефть.

Экономическое же разъединение с РФ отбросит Казахстан в "Средние века", так как импорт и экспорт Казахстана идёт на 60-70% из/в РФ. Умная сбалансированная политика даст Казахстану российский газ для газификации восточных районов, рынки сбыта, доходы от транзита всего, что можно, в Китай и обратно в РФ.

Казахстан одним из первых поддержал план Китая по мирному урегулированию на Украине. Итоги визита Блинкена в Астану также показывают, что Токаев правильно оценивает риски ухода под "гарантии" безопасности США и помнит уроки января 2022 года.

Казахстан, расположенный между РФ и Китаем, не может сегодня проводить проамериканскую политику, если руководство думает о благосостоянии своего народа и его безопасности.

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