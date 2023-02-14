Так поступают союзники: Россия обеспечила Казахстану экономический рост

В Казахстане больше не стонут на тему "Россия с нами не посоветовалась". Российская экономика адаптировалась к санкциям и сделала их бенефициаром Казахстан.

Вместо белорусских креветок в РФ появились казахстанские смартфоны

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, объём параллельного импорта* товаров в РФ с момента запуска механизма в начале мая составил на середину декабря более 20 млрд долларов.

На российском рынке появились смартфоны, автозапчасти, расходные материалы, бытовая техника и сотни других наименований подсанкционных товаров, ввозимых из Казахстана в рамках реэкспорта.

Этим в Казахстане заняты десятки тысяч мелких и средних предпринимателей, что обеспечивает населению занятость и доходы, а правительству — снижение протестного потенциала.

РБК со ссылкой на Euromonitor сообщает, что с марта 2022 года экспорт стран ЕС в Россию сократился на 47%. Однако, экспорт европейских товаров в Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию увеличился на 48 процентов и достиг 20,3 миллиарда евро. Эти товары, в том числе, ушли в РФ по параллельному импорту.

Euromonitor определил, что ежемесячно в Россию через третьи страны поступает на 2,7-2,8 млрд евро реэкспортируемых товаров.

"Анализ показывает, что санкции не работают так, как ожидалось", — считает опрошенный РБК эксперт. "Практически у всех стран ЕС" есть проблема с контролем европейских товаров, которые через третьи страны оказываются в России, уточнил он.

Нужно похвалить экономический сектор РФ, который обеспечил Казахстану прибыльную нишу торговли, сохранив потребительскую активность населения.

Экономика РФ в условиях СВО просела не на 20% или 8-10%, как ранее прогнозировалось на Западе, а лишь на 2,2%. На следующий год запланирован рост в 2,2%, согласно прогнозу МВФ. Драйверами роста, и это международная практика, являются оборонная промышленность, строительство, энергетика, транзит, в том числе, в новых регионах РФ.

Казахстан увеличил свой экспорт в Европу и Азию при содействии РФ

Впервые за многие годы прирост перевозок экспортных грузов Казахстана через РФ составил 4%. Как пишет Rail.news.kz, из Казахстана через Россию в Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Польшу, Кипр идёт

уголь,

нефтепродукты,

пшеница,

зерно.

Что хочется подчеркнуть — Россия этому не препятствует.

Казахстанские экспортёры также стали активно использовать восточное направление международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящего через станцию ​​Болашак. Этот коридор реализовали договорённости РФ с Ираном и Индией. В результате в прошлом году в 8,5 раз увеличился казахстанский экспорт химических грузов, нефтепродуктов, чёрных металлов, продовольственных грузов в Иран и дальше в Индию.

Так как многие товары и пути их поставок в РФ подсанкционны, Казахстан стал их замещать экспортом в ЕС в обход РФ.

В прошлом году объём экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Китай — Европа, минуя РФ) увеличился в 6,6 раза по сравнению с 2021 годом. Особенно увеличился экспорт чёрных и цветных металлов, химических товаров. Что касается импортных перевозок в этом направлении, то рост составил 83%. Не исключено, что здесь и "сидит" параллельный импорт.

Казахстанская экономика растёт на 3-4% в год

Рост грузооборота и потребления электроэнергии (системный оператор Казахстана зафиксировал 7% увеличение) — показатели хорошего самочувствия экономики.

Казахстанская экономика в 2022 году выросла на 3,1%, при этом, в экспортной горнодобывающей промышленности темпы роста снизились на 1%. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что рост ВВП Казахстана в 2023 году должен составить не менее 4%, в номинальном исчислении впервые в истории он должен превысить 250 млрд. долл.

Можно сказать, что Казахстан активно перестроился в непростой ситуации, и как "ласковый телёнок сосёт двух маток".

*Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая и применяется к группам товаров и брендам, включённым в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

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