Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог согласился с Медведевым в вопросе присвоения интеллектуальной собственности
Начальник почты в Оренбурге целый год присваивала себе прибыль от продажи товаров
Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"
Вирусолог Альтштейн: для человека опасен штамм птичьего гриппа H1N1
Сальдо усомнился, что танки Leopard и Abrams могут стать чудо-оружием
Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии
Экс-советник Кучмы рассказал о реальном положении дел на Украине: ситуация тупиковая
Генетик Карасёв о связи между "уколами молодости" и онкологией: человек умирал красивым и молодым
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом

Россия не будет мешать транзиту нефти из Казахстана в Германию

Экономика

Транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале. Значительная часть трубопровода проходит через территорию России. Однако наша страна не стала препятствовать реализации соглашения между Казахстаном и Германией.

Россия не будет мешать транзиту нефти из Казахстана в Германию

Вообще говоря, транзит планировалось начать в январе, в этом месяце планировалась поставка 20 тысяч тонн казахстанской нефти. В декабре в компании "Транснефть" сообщили, что получили заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год.

По словам советника президента "Транснефти" Игоря Демина, во вторник был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти и можно было бы приступить к дополнительному транзиту в ФРГ.

"Но в силу некоторой инерционности нашим партнёрам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объёмами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", — цитирует Демина РИА "Новости".

Надо заметить, что для прокачки в первом квартале предполагается 300 тысяч тонн нефти.

Ранее в Берлине заявляли, что проведут с Казахстаном переговоры о поставках нефти для замены поставок из России. При этом и в Казахстане, и в Германии заявляли, что не ожидают противодействия транзиту нефти со стороны России.

В Москве подтвердили, что не собираются каким-либо образом препятствовать поставкам казахстанской нефти на германские нефтеперерабатывающие заводы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих

Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.

NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей
Взгляд из США: России нет смысла наступать на Украине. На неё работает время
Курица — не птица, женщина — не "Заратустра" Сергей Лебедев Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн Яна Филимонова Знак зодиака 31 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Последние материалы
Начальник почты в Оренбурге целый год присваивала себе прибыль от продажи товаров
Кашеварова о передаче Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов: Зеленский — это кнопка "разблокировать"
Вирусолог Альтштейн: для человека опасен штамм птичьего гриппа H1N1
Сальдо усомнился, что танки Leopard и Abrams могут стать чудо-оружием
Диетолог: на переваривание разных видов белка тратится различное количество энергии
Экс-советник Кучмы рассказал о реальном положении дел на Украине: ситуация тупиковая
Генетик Карасёв о связи между "уколами молодости" и онкологией: человек умирал красивым и молодым
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США грозят проблемы из-за действий России с золотом
Эксперт Журавлёв назвал закрытие представительств регионов в столице логичным
Курица — не птица, женщина — не "Заратустра"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников