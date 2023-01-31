Россия не будет мешать транзиту нефти из Казахстана в Германию

Транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале. Значительная часть трубопровода проходит через территорию России. Однако наша страна не стала препятствовать реализации соглашения между Казахстаном и Германией.

Вообще говоря, транзит планировалось начать в январе, в этом месяце планировалась поставка 20 тысяч тонн казахстанской нефти. В декабре в компании "Транснефть" сообщили, что получили заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год.

По словам советника президента "Транснефти" Игоря Демина, во вторник был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти и можно было бы приступить к дополнительному транзиту в ФРГ.

"Но в силу некоторой инерционности нашим партнёрам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объёмами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", — цитирует Демина РИА "Новости".

Надо заметить, что для прокачки в первом квартале предполагается 300 тысяч тонн нефти.

Ранее в Берлине заявляли, что проведут с Казахстаном переговоры о поставках нефти для замены поставок из России. При этом и в Казахстане, и в Германии заявляли, что не ожидают противодействия транзиту нефти со стороны России.

В Москве подтвердили, что не собираются каким-либо образом препятствовать поставкам казахстанской нефти на германские нефтеперерабатывающие заводы.

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