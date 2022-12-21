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Казахстан заверил Германию, что поможет с поставками нефти

Экономика

Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что обсуждал со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым поставки нефти по трубопроводу "Дружба". И по словам Хабека, казахстанская сторона его заверила, что Берлин может рассчитывать на поставки.

Казахстан заверил Германию, что поможет с поставками нефти

"Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" — Прим. ред.)"… Однако мы сами не можем быть уверены в этом — как показал пример с поставками газа", — цитирует Хабека РИА "Новости".

По словам Хабека, Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы.

"И совершенно логично, что нефть (из Казахстана) течёт через российский трубопровод", — сказал германский министр.

Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. После этого представители обеих стран заявили, что не планируют поставки нефти из России.

А вот насчёт поставок из Казахстана заметна значительная активизация контактов.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев сообщил, что "согласно поручению президента Казахстана, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года".

Перед этим состоялись встречи Мирзагалиева с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером в режиме видеоконференцсвязи, а также в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Герке.

Обсуждали как раз вопросы экспорта казахстанской нефти в Германию.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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