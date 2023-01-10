Токаев не самоубийца: Фонд Сороса уходит из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой информации о том, кто заказчик госпереворота в начале января прошлого года. И если он не самоубийца, то должен предпринимать шаги по купированию угрозы.

Фонд Сороса сворачивает свою работу в Казахстане

Как пишет Telegram-канал Сегодня.kz со ссылкой на своих инсайдеров, фонд "Сорос-Казахстан" сокращает финансирование программ в республике. Это понятно и без инсайдерских сливов: если зайти на сайт фонда, то видно, что он не обновлялся ровно год.

Сегодня.kz напоминает, что фонд Сороса начал свою деятельность в Казахстане в 1997 году. За это время функционеры организации проводили планомерную работу по идеологическому перепрофилированию молодёжи, воспитанию её в антироссийском и прозападном ключе. Одновременно фонд в тесной связке с посольством США влиял на весь спектр политической жизни Казахстана, лоббируя принятие нужных Вашингтону решений.

"При этом, сотрудники фонда не пропускают мимо себя ни одной протестной акции, а многие из них инициируют сами посредством подконтрольных общественных объединений типа "Оян, Казахстан", — пишут авторы.

И спрашивают: "Чем вызвано это сокращение? Проще говоря, в чём подвох?".

Токаев знает, кто заказчик госпереворота

Возможно, президент Касым-Жомарт Токаев всё же разобрался, кто попытался разрушить страну и принял меры (если это, конечно, так). Собственно, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал то же самое, сократив кардинально присутствие в стране иностранных НПО после событий августа 2020 года. Ранее это же сделали в России, а недавно и в Таджикистане.

Публично власти в Казахстане не объясняют, кто стоял за попыткой госпереворота. Суд над "стрелочником" — экс-начальником КНБ Каримом Масимовым идёт в закрытом режиме. Но некоторые казахстанские политологи прямо указывают на заказчиков кровопролитных событий, подставивших под угрозу государственность Казахстана.

Англосаксы "заказали" Токаева

Так, Данияр Ашимбаев в статье для Turanpress указывает, что "Масимов тесно связан с крупным англо-американским бизнесом и политическим истеблишментом, который весьма заинтересован в том, чтобы Казахстан перешёл из "евразийского лагеря" в национал-либеральный".

По словам политолога, синхронность и организованность начавшихся в январе "протестных акций" явно выдают наличие чёткого графика и большой подготовительной работы. Информация о ситуации в регионе в центре была достаточно хорошо известна и использована как повод для запуска всего сценария госпереворота.

"Активное информационное сопровождение "мирных протестов" осуществлялось американскими и европейскими СМИ, а также заранее подготовленной местной информационной (точнее — дезинформационной) сетью", — пишет Ашимбаев.

По его мнению, Казахстан спасли действия Токаева, который обеспечил переброску миротворческого контингента ОДКБ, прежде всего — России (7 января).

"Ситуация во многом прошла по грани. Если в столице её удалось удержать под контролем и рассеять штурмовую колонну, то Алма-Аты и ряд других городов практически перешли под контроль боевиков", — подчёркивает он.

Ашимбаев чётко формулирует причины и последствия попытки Запада поменять власть в стране и, возможно, втащить её в войну с Россией.

"В преддверии уже неизбежной войны на Украине, "вдруг" происходят январские события в Казахстане, которые могли бы дестабилизировать всю Центральную Азию, и без того охваченную сетью конфликтов, а заодно спровоцировать рост напряжённости в СУАР КНР", — указал казахстанский политолог.

Токаев работает молча

Секретность процесса над Масимовым Ашимбаев объясняет тем, что "разоблачения сразу втянут страну в глобальный конфликт".

Вероятно, имеется в виду тот факт, что Казахстан экономически сильно зависит от западных компаний (Chevron), которые обеспечивают ему добычу и экспорт нефти с месторождения Тенгиз, а зависимость бюджета от этих доходов несравненно большая, чем у РФ.

Токаев, конечно, обладает полнотой информации и, если он не самоубийца, должен сворачивать сеть западных НПО и НКО, которая в любой момент может быть переформатирована в открытую оппозицию по примеру белорусской или венесуэльской.

И, если присмотреться, президент Казахстана, делает и другие позитивные шаги.

Например, сошли на нет усилия Астаны найти обходной Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) маршрут по экспортным поставкам нефти из Казахстана. Сейчас их обеспечивает российская "Транснефть" через Новороссийск.

Токаев также "вдруг" согласился на предложение России по созданию "газового союза" с Узбекистаном. А на саммите СНГ он заявил о том, что "роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению", и сообщил, что Казахстан выступает с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

Это то, что лежит на поверхности, но глядя на частые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, можно понять, что Токаев выбрал главный вектор развития Казахстана, но не афиширует его.

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