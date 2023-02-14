Транзитом через Россию: Казахстан спасает порты Латвии

В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Латвией увеличился в 3,7 раза, до 216,2 миллионов долларов. Через порты Латвии были отправлены более 4,3 миллионов тонн грузов из Казахстана.

Из Казахстана через Рижский порт в 2022 году перевалено 1,05 миллиона тонн грузов, из которых 1,03 миллиона тонн — уголь, через Вентспилский порт перевалено 3,2 миллиона тонн грузов, через Лиепайский порт — 36 тысяч тонн угля и 36 тысяч тонн алюминиевых слитков.

Данные вполне официальные, сообщила об этом пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

На днях заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко принял посла Латвии Ирину Мангуле. Обсуждали вопросы дальнейшего укрепления политического и межпарламентского сотрудничества, также сфокусировавшись на развитии торгово-экономической и инвестиционной деятельности.

В частности, замминистра и посол отметили серьезный потенциал для укрепления сотрудничества в развитии действующего транспортного коридора между Казахстаном и Латвией, в частности, через Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты.

Кроме того, обсуждали создание новых маршрутов и альтернативных коридоров, необходимость в которых возрастает пропорционально увеличению товарооборота между двумя странами.

То есть, судя по настрою сторон, рекорды прошлого года в нынешнем году предполагается побить. Казахстан демонстирует заинтересованность в перевале грузов через латвийские порты. А Латвия это только приветствует, поскольку после фактического прекращения перевалки грузов из России и Белоруссии возник вопрос, чем заместить выпадающие объёмы.

Стоит заметить, ещё в марте прошлого года министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщало, что у грузоотправителей возникли сложности при транспортировке грузов из российских портов (Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом от их приёма со стороны перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Роттердам и других. С латвийскими портами, разумеется, таких проблем не возникает.

Для латвийских портов рост объёмов грузов из Казахстана настоящее спасение. Там отмечали, что санкции против России стали настоящим потрясением для транзитной отрасли. И получается, что казахстанские компании ее фактически спасают.

Понятно, что полностью компенсировать объёмы тех же российских грузов едва ли возможно. Но одно дело, когда грузов нет вообще и порты фактически останавливаются. И другое, что хотя бы какая-то часть грузов всё же продолжает поступать.

Причём грузы эти поступают транзитом через территорию России. Которая, как и в случае с поставками казахстанской нефти, этом не препятствует. Кстати, любопытно в этой связи, что же это за новые маршруты и альтернативые коридоры обсуждали замглавы МИД Казахстана и латвийский посол.