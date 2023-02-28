Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более десяти раз обвинил Москву в агрессии.
Блинкен провёл пресс-конференцию с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане. Госсекретарь заявил, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Блинкен выразил благодарность властям Казахстана, которые приняли на своей территории более чем 200 тыс. россиян после начала СВО на Украине.
Блинкен часто употреблял в своей речи такие слова, как "вторжение", "агрессия" и "нападение". Он обвинил Россию в нарушении Устава ООН и в разжигании конфликта.
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