Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более десяти раз обвинил Москву в агрессии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более десяти раз обвинил Москву в агрессии.

Блинкен провёл пресс-конференцию с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане. Госсекретарь заявил, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Блинкен выразил благодарность властям Казахстана, которые приняли на своей территории более чем 200 тыс. россиян после начала СВО на Украине.

Блинкен часто употреблял в своей речи такие слова, как "вторжение", "агрессия" и "нападение". Он обвинил Россию в нарушении Устава ООН и в разжигании конфликта.