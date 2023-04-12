Азербайджан и Казахстан договорились о транзите нефти в обход России

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Власти Казахстана заявили о том, что совместно с Азербайджаном создадут компанию, которая будет специализироваться на поставках нефти.

Вице-премьер Казахстана, министр торговли Серик Жумангарин рассказал, что две страны договорились о поставке полутора миллионов тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ранее власти Казахстана пообещали пресекать попытки обхода антироссийских санкций.

Как сообщает издание newizv.ru, часть казахстанской нефти будет по-прежнему течь через Россию, однако Казахстан старается диверсифицировать нефтяной экспорт, так как в перенаправлении поставок заинтересованы иностранные партнёры.

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