Кошку укусил клещ: ветеринар дала чёткий алгоритм действий — прежде всего снимите насекомое с питомца

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Вцепился как клещ — ветеринар Гуляева об опасности насекомых-паразитов для кошек

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Зоосфера

Ветеринар Екатерина Гуляева дала советы читателям Pravda. Ru по весенней антипаразитарной обработке кошек.

Вцепился как клещ — ветеринар Гуляева об опасности насекомых-паразитов для кошек
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Для собак весенний иксодовый клещ опасен тем, что он переносит бабезиоз — заболевание с летальным исходом. Для кошек иксодовый клещ не опасен. Но обработку от блох кошкам всё равно нужно делать. Если кошка выезжает на дачу, то и от клещей. Только это не собачьи капли или таблетки, а кошачьи, например, "Стронгхолд", "Фронтлайн Комбо", "Селафорт", — советует ветеринар.

Кошки, которые проводят время на улице, могут "принести" на коже клеща.

"Если кошку всё-таки укусил клещ и его обнаружили, то, конечно, нужно его снять с животного с помощью специального приспособления. Потому что от укуса клеща может развиться местная аллергическая реакция", — предупреждает специалист.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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