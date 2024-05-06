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Так надо НАТО: Финляндия всерьёз думает, что может перекрыть россиянам доступ в Калининград, но она ошибается — политолог

Политолог Бойков: желание финнов не пускать россиян в Калининград — просто слова

1:21
Мир

Политолог Семён Бойков раскрыл Pravda. Ru истинные причины высказываний финских политиков о намерении перекрыть россиянам доступ в Калининград.

Политолог Бойков: желание финнов не пускать россиян в Калининград — просто слова
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

"Запретить, ужесточить" — теперь слишком частые слова в речах представителей правительства Финляндии, считает эксперт.

"Это связано с тем, что Финляндия вступила в НАТО. Новая финская политика по духу враждебна России. Я думаю, что конкретно для того политика, который это заявил, это пиар, который позволит ему привлечь больше внимания к себе и своей партии. Это националистическая партия, которая таким образом пытается набрать очки среди националистически заряженного электората", — уверен политолог.

Добавить к уже сделанным шагам по ущемлению прав россиян, как пример — конфискация транзитных автомобилей с российскими номерами — Литве пока нечего, говорит Семён Бойков.

"Есть межправительственное соглашение между Россией и Литвой по транзиту. Это тогда будет серьёзным правовым нарушением, если они запретят", — считает собеседник Pravda. Ru.

В то же время политолог не исключает, что в ближайшее время Литва с подачи своих заокеанских "друзей" может ввести ограничения в отношении россиян, даже если они нарушат существующие правовые механизмы.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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