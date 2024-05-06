Названо неожиданное полезное свойство кофе без кофеина

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Кофе без кофеина содержит много клетчатки

1:42
Наука

Британский эпидемиолог и специалист по здоровому питанию Тим Спектор утверждает, что декафеинизированный кофе богат клетчаткой, которая имеет важное значение для пищеварения и общего самочувствия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кофе без кофеина содержит много клетчатки
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Декафеинизированный кофе — это кофе, из которого кафеин удален с помощью специальной обработки. Зерна подвергаются воздействию горячей воды, замачиваются и фильтруются, чтобы избавиться от кафеина.

Спектор отмечает, что декафеинизированный кофе слегка стимулирует нервную систему, не вызывая бессонницу или нарушения работы сердца. Этот напиток также способствует лучшей работе пищеварительной системы, так как процесс декафеинизации увеличивает содержание клетчатки в кофе.

Клетчатка, которая является растительным компонентом, не переваривается пищеварительными ферментами человека, но перерабатывается полезной микрофлорой кишечника. Она ускоряет прохождение пищи через пищеварительный тракт, способствует очищению кишечника и предотвращает запоры.

Помимо этого, употребление клетчатки снижает риск развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Спектор подчеркивает, что в одной чашке декафеинизированного кофе содержится примерно 1,5 грамма клетчатки, что сопоставимо с количеством клетчатки в стакане апельсинового сока.

При этом ежедневная рекомендуемая норма потребления клетчатки, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, составляет 30 граммов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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