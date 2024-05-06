Врач-диетолог Лазуренко заявила, что вода является самым эффективным детоксом

Вода является самым эффективным детоксом

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда люди используют питьевые диеты 2 раза в месяц, чтобы разгрузить организм. Стоит ли это делать, рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко.

Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Вода имеет важное значение, если вы решили начать правильно питаться и сбросить лишний вес. Она помогает избавиться от токсинов и метаболитов.

"В процессе снижения веса мы не только сжигаем жировые запасы, но и избавляемся от лишней жидкости, что невозможно без адекватного употребления воды," — пояснила врач.

Именно регулярное употребление обычной воды является самым эффективным детоксом, сообщает NewsInfo.