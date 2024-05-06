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Врач-диетолог Лазуренко заявила, что вода является самым эффективным детоксом

Вода является самым эффективным детоксом

0:42
Здоровье

Иногда люди используют питьевые диеты 2 раза в месяц, чтобы разгрузить организм. Стоит ли это делать, рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко.

Вода является самым эффективным детоксом
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Вода имеет важное значение, если вы решили начать правильно питаться и сбросить лишний вес. Она помогает избавиться от токсинов и метаболитов.

"В процессе снижения веса мы не только сжигаем жировые запасы, но и избавляемся от лишней жидкости, что невозможно без адекватного употребления воды," — пояснила врач.

Именно регулярное употребление обычной воды является самым эффективным детоксом, сообщает NewsInfo.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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