Врач-диетолог Лазуренко заявила, что вода является самым эффективным детоксом
Вода является самым эффективным детоксом
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Иногда люди используют питьевые диеты 2 раза в месяц, чтобы разгрузить организм. Стоит ли это делать, рассказала врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко.
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Вода имеет важное значение, если вы решили начать правильно питаться и сбросить лишний вес. Она помогает избавиться от токсинов и метаболитов.
"В процессе снижения веса мы не только сжигаем жировые запасы, но и избавляемся от лишней жидкости, что невозможно без адекватного употребления воды," — пояснила врач.
Именно регулярное употребление обычной воды является самым эффективным детоксом, сообщает NewsInfo.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.