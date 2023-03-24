Власти Казахстана пообещали пресекать попытки обхода антироссийских санкций

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Казахстан собирается отслеживать все товары, которые пересекают границу страны, чтобы не допустить нарушения антироссийских санкций.

Систему мониторинга, с помощью которого будут пресекать попытки обойти санкции Запада против России, запустят с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Армении признали, что обязаны соблюдать решение МУС об аресте Владимира Путина.

С помощью данного нововведения Астана хочет показать западным партнёрам, что соблюдает все ограничения, направленные на ослабление России.

"Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией", — цитирует слова представителя Казахстана newizv.ru.

На такие шаги Казахстан толкнули опасения введения против страны вторичных санкций.