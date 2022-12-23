Европарламент коррумпирован с незапамятных времён, поэтому "частный случай" взяточницы Евы Кайли не является таковым. Его выход в публичную сферу обусловлен желанием наказать Катар, чтобы другим неповадно было.
Брюссельский суд 22 декабря оставил подозреваемую в коррупции члена Европейского парламента от Греции Еву Кайли под домашним арестом ещё на месяц. Кайли была не простым "винтиком" системы, а одним из 14 вице-президентов Европарламента. Она настаивает на своей невиновности.
Кроме неё обвинены по подозрению в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации в пользу неназванного "государства Персидского залива" её помощник Франческо Джорджи и бывший член парламента Пьер Антонио Панцери, которые также находятся под стражей.
По консенсусу в СМИ "неназванным" государством Залива является Катар, который якобы за взятку пролоббировал себе место организатора недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу. Полиция при обысках в жилье подозреваемых обнаружила более 1,5 миллиона евро наличными, десять офисов Европарламента опечатаны.
Катар тоже отрицает свою вину. В Дохе заявили, что прямо Катар в обвинительном заключении не назван, поэтому незаконно полоскание его доброго имени.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент. "Болото должно быть осушено", — сказал Орбан на ежегодной пресс-конференции, предложив делегировать в новый Европарламент избранников национальных парламентов, а не определять депутатов путём отдельных выборов.
Орбан добавил, что доверие к Европарламенту находится "на нуле".
"И они ещё говорят, что серьёзно обеспокоены коррупцией в Венгрии", написал венгерский лидер в соцсетях.
Он также репостнул фотографию денег, изъятых бельгийской полицией, с комментарием:
"Вот как выглядит верховенство закона в Брюсселе".
Теперь любое правительство вправе повторить слова Орбана, в том числе российское, которое недавно было признано Европарламентом "спонсором терроризма".
Директор Transparency International EU Михиль ван Хультен заявил на прошлой неделе, что дело Кайли "это не единичный случай", и что "члены парламента сами блокировали попытки изменить эту практику".
"Парламент многие годы терпел культуру безнаказанности", — вторит его заместитель Николас Айосса.
"Практически нет надзора за тем, как депутаты Европарламента тратят свои пособия, и мы много раз видели, как эти средства использовались не по назначению".
Если бы на месте Катара был лояльный Западу режим, то сор из избы бы не вынесли. Но персидская монархия обвиняется в "авторитаризме", противостоянии ЛГБТ повестке и игнорировании нужд ЕС в газе и нефти. Доха предложила европейцам заключать контракты на поставки газа на 20 лет, а также поддержала ОПЕК+ в уменьшении квот на добычу нефти.
Когда же от долгосрочных контрактов ЕС отказался (Германия — исключение, но там бенефициарами являются западные компании), Катар подписал на 27 лет газовое соглашение с Китаем. Доха также поддерживает дружеские отношения с гонимым на Западе Ираном. Страны совместно разрабатывают крупнейшее в мире газовое месторождение — "Северное". Катар заключил соглашение с РФ и Турцией об участии в послевоенном восстановлении Сирии. То есть, эта страна явно хочет быть суверенной.
Европейские законодатели уже ввели санкции против Дохи — приостановили принятие законов, касающихся доступа катарских авиакомпаний в Европу и либерализации визового режима.
Доха начала проверку своих инвестиций в Великобритании, сообщает Financial Times.
Катар является крупным инвестором в Европе, в Лондоне владеет недвижимостью и активами, такими как универмаг Harrods и небоскреб Shard, а также 20% акций аэропорта "Хитроу". Во Франции имеет активы на сумму более 26 миллиардов долларов. Катарские компании создали на предприятиях Франции около 72 тыс. рабочих мест.
Катар предупредил, что ограничение диалога и сотрудничества с ним до завершения разбирательства по делу Кайли "негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и энергетической безопасности".
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