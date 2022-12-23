Европарламент принёс в жертву Еву Кайли, чтобы наказать Катар

Европарламент коррумпирован с незапамятных времён, поэтому "частный случай" взяточницы Евы Кайли не является таковым. Его выход в публичную сферу обусловлен желанием наказать Катар, чтобы другим неповадно было.

Рыба гниёт с головы

Брюссельский суд 22 декабря оставил подозреваемую в коррупции члена Европейского парламента от Греции Еву Кайли под домашним арестом ещё на месяц. Кайли была не простым "винтиком" системы, а одним из 14 вице-президентов Европарламента. Она настаивает на своей невиновности.

Кроме неё обвинены по подозрению в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации в пользу неназванного "государства Персидского залива" её помощник Франческо Джорджи и бывший член парламента Пьер Антонио Панцери, которые также находятся под стражей.

По консенсусу в СМИ "неназванным" государством Залива является Катар, который якобы за взятку пролоббировал себе место организатора недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу. Полиция при обысках в жилье подозреваемых обнаружила более 1,5 миллиона евро наличными, десять офисов Европарламента опечатаны.

Катар тоже отрицает свою вину. В Дохе заявили, что прямо Катар в обвинительном заключении не назван, поэтому незаконно полоскание его доброго имени.

Орбан предложил распустить Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент. "Болото должно быть осушено", — сказал Орбан на ежегодной пресс-конференции, предложив делегировать в новый Европарламент избранников национальных парламентов, а не определять депутатов путём отдельных выборов.

Орбан добавил, что доверие к Европарламенту находится "на нуле".

"И они ещё говорят, что серьёзно обеспокоены коррупцией в Венгрии", написал венгерский лидер в соцсетях.

Он также репостнул фотографию денег, изъятых бельгийской полицией, с комментарием:

"Вот как выглядит верховенство закона в Брюсселе".

Теперь любое правительство вправе повторить слова Орбана, в том числе российское, которое недавно было признано Европарламентом "спонсором терроризма".

Директор Transparency International EU Михиль ван Хультен заявил на прошлой неделе, что дело Кайли "это не единичный случай", и что "члены парламента сами блокировали попытки изменить эту практику".

"Парламент многие годы терпел культуру безнаказанности", — вторит его заместитель Николас Айосса.

"Практически нет надзора за тем, как депутаты Европарламента тратят свои пособия, и мы много раз видели, как эти средства использовались не по назначению".

Запад решил проучить "катарский режим"

Если бы на месте Катара был лояльный Западу режим, то сор из избы бы не вынесли. Но персидская монархия обвиняется в "авторитаризме", противостоянии ЛГБТ повестке и игнорировании нужд ЕС в газе и нефти. Доха предложила европейцам заключать контракты на поставки газа на 20 лет, а также поддержала ОПЕК+ в уменьшении квот на добычу нефти.

Когда же от долгосрочных контрактов ЕС отказался (Германия — исключение, но там бенефициарами являются западные компании), Катар подписал на 27 лет газовое соглашение с Китаем. Доха также поддерживает дружеские отношения с гонимым на Западе Ираном. Страны совместно разрабатывают крупнейшее в мире газовое месторождение — "Северное". Катар заключил соглашение с РФ и Турцией об участии в послевоенном восстановлении Сирии. То есть, эта страна явно хочет быть суверенной.

Европейские законодатели уже ввели санкции против Дохи — приостановили принятие законов, касающихся доступа катарских авиакомпаний в Европу и либерализации визового режима.

Ответ Катара

Доха начала проверку своих инвестиций в Великобритании, сообщает Financial Times.

Катар является крупным инвестором в Европе, в Лондоне владеет недвижимостью и активами, такими как универмаг Harrods и небоскреб Shard, а также 20% акций аэропорта "Хитроу". Во Франции имеет активы на сумму более 26 миллиардов долларов. Катарские компании создали на предприятиях Франции около 72 тыс. рабочих мест.

Катар предупредил, что ограничение диалога и сотрудничества с ним до завершения разбирательства по делу Кайли "негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и энергетической безопасности".

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