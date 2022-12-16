Моравецкий о коррупционном скандале в ЕС: "Приберитесь в собственном дворе"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Брюссель за коррупционный скандал и заявил, что Евросоюз не вправе "указывать" другим странам, что делать, пока там творится такой "балаган".

Моравецкий подчеркнул, что Брюсселю стоило бы сначала "прибраться в собственном дворе".

"Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своём собственном дворе, — цитирует премьера Interia. — Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок".

По словам премьера, кроме того, представители ЕС некорректно прокомментировали задержания чиновников в Брюсселе, которых обвиняют в коррупции, что говорит о том, что в ведомстве творится "огромный балаган".