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Моравецкий о коррупционном скандале в ЕС: "Приберитесь в собственном дворе"

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Брюссель за коррупционный скандал и заявил, что Евросоюз не вправе "указывать" другим странам, что делать, пока там творится такой "балаган".

Моравецкий о коррупционном скандале в ЕС: "Приберитесь в собственном дворе"

Моравецкий подчеркнул, что Брюсселю стоило бы сначала "прибраться в собственном дворе".

"Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своём собственном дворе, — цитирует премьера Interia. — Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок".

По словам премьера, кроме того, представители ЕС некорректно прокомментировали задержания чиновников в Брюсселе, которых обвиняют в коррупции, что говорит о том, что в ведомстве творится "огромный балаган".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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