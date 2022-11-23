Захарова назвала Европарламент "спонсором идиотизма"

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Европарламент впору называть "спонсором идиотизма".

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на принятую Европарламентом резолюцию, которая признаёт Россию "спонсором терроризма".

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Европарламент 23 ноября в ходе сессии в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, согласно которой РФ следует считать "государством-спонсором терроризма". Свой голос "за" резолюцию отдали 494 депутата, против высказались 58 человек, ещё 44 члена ЕП предпочли воздержаться.