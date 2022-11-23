Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма

По мнению депутатов Европарламента, Россия является государством-спонсором терроризма. РФ обвиняют во вторжении на Украину и преступлениях против её гражданского населения.

В ЕС считают, что своими действиями на Украине Россия нарушает права человека и международного гуманитарного права. В резолюции также говорится о военных преступлениях России.

"В свете вышеизложенного Европарламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", — гласит текст документа.

Документ поддержали большинство представителей Европарламента — ​​494 голосами за, 58 против и 44 воздержавшимися.

Резолюция является лишь рекомендательным документом, который призывает государства Евросоюза создать правовую базу, которая позволит объявить Россию спонсором терроризма в будущем.

Ранее сообщалось, что 79 депутатов ПАСЕ проголосовали за признание РФ террористическим режимом.