Вице-президент Европарламента задержана по подозрению в коррупции

Полиция проводит расследование в парламенте ЕС по подозрению в коррупции, были обыски и аресты.

Об этом сегодня сообщил немецкий таблоид Der Spiegel.

По данным издания, под подозрением вице-президент Европарламента гречанка Ева Кайли.

Ранее информационное агентство AFP сообщило со ссылкой на данные бельгийской прокуратуры, что Кайли была арестована и её допрашивают в полиции.

Однопартийцы еврочиновницы — Социалистическая партия Греции (Пасок) — уже объявили, что Кайли "была исключена после недавних событий и расследования бельгийскими властями коррупции европейских чиновников". Фракция социал-демократов в Европейском парламенте приостановила её членство.

Всего, поданным немецкого таблоида, в ходе расследования в Брюсселе было произведено 16 обысков и четыре ареста.

"Полиция конфисковала диски и мобильные телефоны, а также наличные на сумму около €600 тысяч. Таким образом, расследование ведется по обвинению в коррупции и отмывании денег".

Федеральная прокуратура отвечает в Бельгии за судебное преследование организованной преступности и терроризма. Власти подтвердили первые четыре ареста, но пока не предоставили никакой дополнительной информации. Известно только, что расследование касается предполагаемых попыток "государства Персидского залива " повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента, "выплачивая значительные суммы денег или делая значительные подарки".