"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии

Группа европейских депутатов настаивает на расследовании коммерческой деятельности семьи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Речь в первую очередь о супруге главы ЕК — Хейко фон дер Ляйене.

Семь депутатов от партии "зелёных" направили соответствующее письмо в адрес Евросоюза. Документ был опубликован на портале Newsbreak. gr.

Из депутатского запроса следует, что Хайко фон дер Ляйен является медицинским директором в Orgenesis Inc. Компания получила 320 миллионов евро от Еврокомиссии, которую возглавляет его супруга.

"Дело приобретает масштабы головокружительного скандала, возможно, самого крупного с момента основания ЕС", — сообщает греческий портал (перевод "ИноСМИ").

Депутаты Европарламента заявляют о возможном конфликте интересов. Они призывают комиссара по прозрачности расследовать, совместимы ли руководящие должности Хайко фон дер Ляйена с институциональной ролью его жены.

Греческий портал напоминает, что пять лет назад, когда Урсула фон дер Ляйен была министром обороны Германии, стало известно, что она отдала десятки миллионов консалтинговым фирмам. И эти расходы никогда не были обнародованы.

Это, впрочем, никоим образом не препятствует Урсуле фон дер Ляйен занимать её нынешнюю должность. И надо заметить, вовсе не факт, что нынешнее обращение небольшой группы евродепутатов может к чему-то привести.

Напомним, в октябре стало известно, что Европейская прокуратура инициировала расследование закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса.

Перед этим Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе раскрыть подробности роли Урсулы фон дер Ляйен в переговорах с компанией Pfizer по крупнейшему в Евросоюзе контракту на закупку вакцины в мае 2021 года.

Во время пандемии коронавируса Еврокомиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva.

Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Но известно, что на закупки по этим контрактам были потрачены десятки миллиардов евро. Причём позднее выяснилось, что миллионы доз вакцин оказались невостребованными.

В самой Еврокомиссии заверяли, что не знают, чем был вызван интерес прокуратуры к закупкам вакцин от коронавируса.

Надо сказать, что эти закупки в Брюсселе представляли как большое достижение, поскольку сделаны они были не на уровне отдельных государств, а на уровне именно Евросоюза. Такую практику предлагается распространить и на другие закупки. Например, природного газа. Впрочем, здесь пока не наблюдается каких-либо практических шагов.