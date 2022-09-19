Патрушев в Китае разговаривал о создании миротворческих сил ШОС

Россия готова оказать военную помощь Китаю в случае американской агрессии в АТР, возможно, в рамках сил реагирования ШОС.

Молниеносный визит Патрушева в Китай после саммита ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев два дня провёл в Китае, где встретился с китайскими коллегами по двум направлениям:

стратегической стабильности с главой комиссии по иностранным делам Коммунистической партии КНР Яном Цзечи ;

; общественной безопасности и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, секретарь Центрального политико-правового комитета Го Шэнкунем.

Как пишет "Синьхуа", совещания прошли в рамках реализации решений двусторонней встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на Самаркандском саммите ШОС.

Встреча завершилась 15 сентября и сразу — молниеносный визит Патрушева. Это говорит о важности стоящих перед странами проблем.

Это уже 17-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности и 7-ое заседание российско-китайского механизма сотрудничества в правоохранительной сфере и безопасности.

Не дать вмешиваться во внутренние дела РФ и Китая

Стороны осуществляют тесное сотрудничество в таких важных областях, как:

обеспечение национальной безопасности,

борьба с терроризмом, наркотрафиком,

транснациональной преступностью.

Го Шэнкунь отметил, что в настоящее время международная обстановка претерпевает быстрые и глубокие изменения, и до достижения всеобщей безопасности и общего развития ещё далеко.

Китайский представитель предлагает работать вместе "для устранения различных рисков и проблем безопасности, продвигать китайско-российское сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности".

Патрушев заявил, что стороны договорились "расширить обмен информацией о противодействии экстремизму и иностранным попыткам подорвать конституционный строй обеих стран с целью сорвать независимую политику России и Китая на службе их национальных интересов".

Патрулирование и совместные учения

Патрушев и Ян Цзечи поделились опасениями, что США нагнетают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цитирует ТАСС сообщение СБ РФ.

Собеседники договорились продолжить военное сотрудничество, включая совместные военные учения и совместное патрулирование. Эти слова прозвучали на фоне новых высказываний президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон намерен защищать Тайвань в случае "возможного вторжения" китайских войск.

"Это уже больше, чем сотрудничество. Это препати перед полноценной кооперацией в случае военных действий в Юго-восточной Азии", — полагает политолог Марат Баширов, что он отразил в своём ТГ-канале.

РФ и Китай близки к созданию аналога ОДКБ

Китаист Николай Вавилов отмечает три главных итога визита Патрушева:

Патрулирование как создание и отработка "коридоров" для торгового трафика в потенциальной акватории тайваньского конфликта для защиты морских перевозок. Углубление координации генеральных штабов, с высокой вероятностью, для координации в случае начала конфликта. Начало совместной координации Россией и Китаем глобальной повестки.

"Большая двойка все-таки состоялась на ШОС", — уверен Николай Вавилов.

По его словам, молниеносность встречи свидетельствует о резкой эскалации обстановки и соответствует просьбам китайской стороны.

Аналитик ожидает, что через координацию с Го Шэнкунем ускорится создание внутренних сил безопасности ШОС, механизма РАТС (механизм взаимодействия пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС — Ред.), в рамках которого можно будет решать проблемы "по типу казахского кейса" с учётом обеспокоенности китайской стороны.

Главное — кто будет осуществлять командование этим аналогом миротворческих сил, где будут располагаться его базы. Очевидно, что этот вопрос будет идти в связке с решением афганской проблематики, подчеркнул Николай Вавилов.

Читайте по теме: Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции

А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина

Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.