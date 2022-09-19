Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Патрушев в Китае разговаривал о создании миротворческих сил ШОС

Мир » Азия » Дальний Восток

Россия готова оказать военную помощь Китаю в случае американской агрессии в АТР, возможно, в рамках сил реагирования ШОС.

Патрушев в Китае разговаривал о создании миротворческих сил ШОС

Молниеносный визит Патрушева в Китай после саммита ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев два дня провёл в Китае, где встретился с китайскими коллегами по двум направлениям:

  • стратегической стабильности с главой комиссии по иностранным делам Коммунистической партии КНР Яном Цзечи;
  • общественной безопасности и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, секретарь Центрального политико-правового комитета Го Шэнкунем.

Как пишет "Синьхуа", совещания прошли в рамках реализации решений двусторонней встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на Самаркандском саммите ШОС.

Встреча завершилась 15 сентября и сразу — молниеносный визит Патрушева. Это говорит о важности стоящих перед странами проблем.

Это уже 17-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности и 7-ое заседание российско-китайского механизма сотрудничества в правоохранительной сфере и безопасности.

Не дать вмешиваться во внутренние дела РФ и Китая

Стороны осуществляют тесное сотрудничество в таких важных областях, как:

  • обеспечение национальной безопасности,
  • борьба с терроризмом, наркотрафиком,
  • транснациональной преступностью.

Го Шэнкунь отметил, что в настоящее время международная обстановка претерпевает быстрые и глубокие изменения, и до достижения всеобщей безопасности и общего развития ещё далеко.

Китайский представитель предлагает работать вместе "для устранения различных рисков и проблем безопасности, продвигать китайско-российское сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности".

Патрушев заявил, что стороны договорились "расширить обмен информацией о противодействии экстремизму и иностранным попыткам подорвать конституционный строй обеих стран с целью сорвать независимую политику России и Китая на службе их национальных интересов".

Патрулирование и совместные учения

Патрушев и Ян Цзечи поделились опасениями, что США нагнетают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цитирует ТАСС сообщение СБ РФ.

Собеседники договорились продолжить военное сотрудничество, включая совместные военные учения и совместное патрулирование. Эти слова прозвучали на фоне новых высказываний президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон намерен защищать Тайвань в случае "возможного вторжения" китайских войск.

"Это уже больше, чем сотрудничество. Это препати перед полноценной кооперацией в случае военных действий в Юго-восточной Азии", — полагает политолог Марат Баширов, что он отразил в своём ТГ-канале.

РФ и Китай близки к созданию аналога ОДКБ

Китаист Николай Вавилов отмечает три главных итога визита Патрушева:

  1. Патрулирование как создание и отработка "коридоров" для торгового трафика в потенциальной акватории тайваньского конфликта для защиты морских перевозок.
  2. Углубление координации генеральных штабов, с высокой вероятностью, для координации в случае начала конфликта.
  3. Начало совместной координации Россией и Китаем глобальной повестки.

"Большая двойка все-таки состоялась на ШОС", — уверен Николай Вавилов.

По его словам, молниеносность встречи свидетельствует о резкой эскалации обстановки и соответствует просьбам китайской стороны.

Аналитик ожидает, что через координацию с Го Шэнкунем ускорится создание внутренних сил безопасности ШОС, механизма РАТС (механизм взаимодействия пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС — Ред.), в рамках которого можно будет решать проблемы "по типу казахского кейса" с учётом обеспокоенности китайской стороны.

Главное — кто будет осуществлять командование этим аналогом миротворческих сил, где будут располагаться его базы. Очевидно, что этот вопрос будет идти в связке с решением афганской проблематики, подчеркнул Николай Вавилов.

Читайте по теме: Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции

А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина

Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пуски ракет в сторону Тайваня. Начало маневров армии Китая: видео очевидцев
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша армия китай тайвань минобороны си цзиньпин владимир путин николай патрушев
Новости
Новый "тактический знак" на БМП ВСУ оказался эмблемой армии Словакии
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции"
Доктор Абакумов рассказал, как лечить герпес и ячмень
Госдума: референдум о признании ЛНР субъектом РФ состоится в ближайшее время
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и украинской символикой
Милонов: республики Донбасса, безусловно, должны стать частью России
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в ДНР и готовятся к отражению прорыва на Запорожье
CNN: в Вашингтоне пройдёт закрытый брифинг по Украине для сенаторов США
Рожин: на Угледарском направлении линия фронта в стабильном состоянии
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Общество
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Последние материалы
Патрушев в Китае разговаривал о создании миротворческих сил ШОС
Милонов: республики Донбасса, безусловно, должны стать частью России
Роботам скоро понадобится психолог в безумном человеческом мире
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в ДНР и готовятся к отражению прорыва на Запорожье
CNN: в Вашингтоне пройдёт закрытый брифинг по Украине для сенаторов США
Рожин: на Угледарском направлении линия фронта в стабильном состоянии
Хаcбулатов призвал назначить Кадырова ответственным за спецоперацию на Украине
Ходарёнок: на Украине разгоняют фейк, что ВС РФ начали использовать заградотряды
Симоньян о просьбе ДНР провести референдум: Ключевое слово — "немедленного"
Общественная палата ДНР попросила Пушилина немедленно провести референдум
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте ADMIN_ALIASES
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников