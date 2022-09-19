Россия готова оказать военную помощь Китаю в случае американской агрессии в АТР, возможно, в рамках сил реагирования ШОС.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев два дня провёл в Китае, где встретился с китайскими коллегами по двум направлениям:
Как пишет "Синьхуа", совещания прошли в рамках реализации решений двусторонней встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на Самаркандском саммите ШОС.
Встреча завершилась 15 сентября и сразу — молниеносный визит Патрушева. Это говорит о важности стоящих перед странами проблем.
Это уже 17-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности и 7-ое заседание российско-китайского механизма сотрудничества в правоохранительной сфере и безопасности.
Стороны осуществляют тесное сотрудничество в таких важных областях, как:
Го Шэнкунь отметил, что в настоящее время международная обстановка претерпевает быстрые и глубокие изменения, и до достижения всеобщей безопасности и общего развития ещё далеко.
Китайский представитель предлагает работать вместе "для устранения различных рисков и проблем безопасности, продвигать китайско-российское сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности".
Патрушев заявил, что стороны договорились "расширить обмен информацией о противодействии экстремизму и иностранным попыткам подорвать конституционный строй обеих стран с целью сорвать независимую политику России и Китая на службе их национальных интересов".
Патрушев и Ян Цзечи поделились опасениями, что США нагнетают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цитирует ТАСС сообщение СБ РФ.
Собеседники договорились продолжить военное сотрудничество, включая совместные военные учения и совместное патрулирование. Эти слова прозвучали на фоне новых высказываний президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон намерен защищать Тайвань в случае "возможного вторжения" китайских войск.
"Это уже больше, чем сотрудничество. Это препати перед полноценной кооперацией в случае военных действий в Юго-восточной Азии", — полагает политолог Марат Баширов, что он отразил в своём ТГ-канале.
Китаист Николай Вавилов отмечает три главных итога визита Патрушева:
"Большая двойка все-таки состоялась на ШОС", — уверен Николай Вавилов.
По его словам, молниеносность встречи свидетельствует о резкой эскалации обстановки и соответствует просьбам китайской стороны.
Аналитик ожидает, что через координацию с Го Шэнкунем ускорится создание внутренних сил безопасности ШОС, механизма РАТС (механизм взаимодействия пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС — Ред.), в рамках которого можно будет решать проблемы "по типу казахского кейса" с учётом обеспокоенности китайской стороны.
Главное — кто будет осуществлять командование этим аналогом миротворческих сил, где будут располагаться его базы. Очевидно, что этот вопрос будет идти в связке с решением афганской проблематики, подчеркнул Николай Вавилов.
Читайте по теме: Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции
А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина
Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.