Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам

Аналитики китайского издания Baijiahao, внимательно следящие за тем, что происходит на Украине и вокруг неё, пришли к выводу, что Россия может "нанести сокрушительный удар по военно-промышленному комплексу (ВПК) США" даже не применяя вооружений.

Уже сейчас, отмечается в опубликованном материале, все предпринимаемые властями и военными США попытки уничтожить Россию и её экономику, желаемого результата не приносят. Но главное для Вашингтона ещё впереди.

"Хоть США и обладают существенной экономической мощью, они продолжают зависеть от поставок некоторых видов сырья, в том числе и довольно редкого, — напоминают авторы Baijiahao. — Например, их ВПК не способен существовать без очень редкого полуметалла — сурьмы. А его крупнейшие производители — Китай и Россия. У них более 70% всех мировых запасов этого сырья. И если Москва и Пекин решат прекратить экспорт сурьмы в Штаты, то уже через три года большая часть американской военной техники — стратегические ракеты, танки и самолёты — превратится в обычный хлам".