А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина

Вашингтон попросил Владимира Зеленского поговорить с Си Цзиньпином, опасаясь мести Пекина за Тайвань на украинском поле.

Си Цзиньпин не хочет говорить с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post заявил, что ищет возможность поговорить "напрямую" с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы "помочь положить конец войне с Россией".

Президент Украины сообщил, что с 24 февраля (начало СВО) "мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".

Ещё в марте в офисе президента сказали Newsweek, что Киев ожидает переговоры между Зеленским и Си "очень скоро", но звонок так и не состоялся. Между тем президент России Владимир Путин разговаривал со своим китайским коллегой как минимум дважды с 24 февраля.

Кремль заявил по итогам второго разговора, что китайский лидер одобряет "законность действий России по защите фундаментальных национальных интересов".

Москва и Пекин укрепили своё геостратегическое партнёрство, в СБ ООН они ощущают себя защитниками международного порядка, свободного от западного либерального влияния в целом и американского руководства в частности. Несомненно, что Зеленский это видит, но унижается в просьбе.

Зеленский попросит у Си сократить торговлю с РФ

Зеленский в интервью просит проявить больше сочувствия к его бедственному положению.

"Русские — захватчики… это война на нашей территории. Китай, как большая и сильная страна, может прийти и как бы поставить Российскую Федерацию в определённое место. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел своё отношение к Российской Федерации", — сказал Зеленский.

Он даже предлагает, что должен сделать Пекин.

"Я уверен, что без китайского рынка для Российской Федерации Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай, — ограничить торговлю (с Россией)", — добавил он.

В этих словах ярко видна склонность и Зеленского и всего украинства к попрошайничеству, нытью и лжи.

Китай наращивает торговлю с РФ

А ведь достаточно посмотреть на статистику, чтобы увидеть, что…

Китай многократно нарастил объём грузоперевозок через пункты пропуска на реке Амур. По данным генерального консульства России в городе Харбин, в Западный речной порт китайского города Тунцзян из Хабаровска еженедельно прибывают три-четыре баржебуксирных состава, его грузооборот на начало августа превысил 70 тысяч тонн. На погранпереходе Поярково — Сюнькэ количество принятых судов уже в три раза больше, чем за весь летний период прошлого года.

Россия обогнала по нефтяным поставкам в Китай Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком нефти для КНР. Импорт сырой нефти из России в Китай вырос в июне на 55% по сравнению с предыдущим годом, при общем сокращении спроса в Китае из-за пандемии.

По итогам первого полугодия 2022 года поставки российского трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4%.

Зеленский выполняет требование США

Не исключено, что Зеленский понимает тщетность своей затеи, но выполняет пожелание Вашингтона, где знают, что Пекин может отомстить США на украинском поле.

Например:

перестать соблюдать нейтралитет в поставках РФ ударных беспилотников,

начать сбрасывать данные со своих спутников (499 против 185 у России),

а то и послать на фронт в Донбассе добровольцев.

И это не затрагивая механизмы ШОС и БРИКС в экономике и по формированию фронта солидарности с РФ.

Если эти меры реализовать, то ситуация для Украины и США в Европе превратится из плохой в катастрофическую.

Кроме того, Китай может признать Крым российским, как и итоги предстоящих референдумов в освобождаемых областях. Если это сделает член СБ ООН, то дальше пойдёт лавина признаний.

Что может пообещать Си Зеленский за сохранение нейтралитета?

Например, гарантировать сохранение за китайскими собственниками существующих прав на землю и приоритетный выкуп Китаем дополнительного объёма сельхозземель или возврат к сделке по "Мотор Сич".

Проблема лишь в том, что Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Зеленского уже не будет в поствоенной Украине, а может быть, не будет и самой Украины.

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