China Daily: Штаты используют Тайвань для провокации Китая

Китайские журналисты заявили, что Вашингтон не спасает Тайбэй, а использует его в качестве приманки, способа спровоцировать Китай на военные действия.

По информации СМИ, Штаты при новом законе о сотрудничестве с Тайванем смогут оказывать ему военную помощь, из-за чего в регионе начнётся "шторм". При этом публицисты обвинили американских чиновников в безответственности.

"Вашингтон считает три совместных коммюнике, ставших политической основой двусторонних отношений, клочками бумаги", — заявили в China Daily.

Ранее тайваньские власти объяснили, почему лидер РФ Владимир Путин поддерживает Пекин. По мнению представителей Тайбэя, КНР помогла Москве сохранить экономическую стабильность после введения ограничительных мер Запада.