Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии

"Неестественны" не только границы Украины. Румынии тоже надо быть осторожной — она может быть поделена между соседями, если попробует зайти в Молдавию.

Украина будет поделена между соседями

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга не стал опровергать свои высказывания о "неестественных" границах Украины.

"Мои заявления соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам", — подчеркнул Марга и предположил, что скоро многие территории нынешней Украины отойдут России, Румынии, Венгрии и Польше.

Бывший министр также заявил, что Румыния не имеет никакого отношения к украинскому конфликту и что она не должна столкнуться с каким-либо дополнительным кризисом из-за него, будь то энергетический или другой.

МИД Румынии и Посольство Украины в Румынии назвали такие заявления "неприемлемыми".

Румынский экс-чиновник не испугался выговора

Казалось бы, сейчас от Марги последуют извинения, но не тут то было. 18 сентября в письме телеканалу Digi24 экс-чиновник отметил, что он не из тех, кто "не видит реалий или думает одно, а говорит другое".

Неуважение к границам Украины он объяснил неуважением этого государства к этническим меньшинствам, "что стало отправной точкой бессмысленного конфликта", а также отказом Киева от имплементации Минских соглашений.

Марга добавил, что конфликт на Украине может быть прекращен только соглашением с участием России, США, Украины, Германии, Евросоюза, Китая. Но "европейцы будут теми, кто будет платить по счетам любого рода".

По словам профессора, ошибаются те, кто сводит обсуждение конфликта на Украине к международному праву, не видя исторических корней конфликта и обязательств обеспечения безопасности другого.

А написание истории не должно опускаться до текущей пропаганды. Такая "история" — не история, отметил румынский экс-чиновник.

Границы неуважаемы у слабых

Откровения Марги вовсе не являются необычными, он приводит длинный список тех, на кого он опирался в своих выводах, с той лишь разницей, что это — научные статьи, а Марга — хотя и бывший, но чиновник. Отсюда можно экстраполировать его выводы на действующих чиновников ЕС, поэтому и такой резонанс.

Такие мысли в европейском истеблишменте, действительно, имеют место быть, так как в душе все либералы — националисты. Они преследуют цели усиления своих стран и возвращения исторических земель. Особенно тех, которые достались соседям от "плохого" Советского Союза. И скоро те, кто критикует Маргу в Европе, начнут требовать раздела Украины.

Пересмотр границ уже давно не табу, начиная с развала того же СССР, выделения Косова из Сербии и "Русской весны". Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц намекнул Польше, что можно пересмотреть с ней границы, имея в виду отданные ей "плохим" СССР немецкие земли, если поляки введут санкции против ФРГ за отказ от выплат репараций по итогам Второй мировой войны.

Уже все в Европе готовы к мирным переговорам и разделу Украины, это понимает даже Украина.

Румыния тоже не застрахована от передела

Некоторые могут возразить Марге, что тогда Румыния должна отдать Добруджу болгарам, а Трансильванию — венграм.

Так и будет, если Румыния вздумает поглотить Молдавию и сделает это неудачно. Ослабленная Румыния будет тут же растащена соседями. Таковы времена, и они случаются в Европе раз в сто лет.

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