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Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах

Мир

Бывший министр иностранных дел Румынии, ныне политолог Андрей Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах и должна уступить часть территории соседним странам.

Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах

"Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину <…>. Это территории других стран", — цитирует экс-министра РИА "Новости".

Андрей Марга полагает, что России должны принадлежать Крым, который входит в состав Российской Федерации с 2014 года, а также Донбасс.

По словам Марги, Киеву не удалось построить демократию в стране: "Пока что там ещё очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым".

По его мнению, в Европе не наступит стабильность до тех пор, пока нынешний конфликт на будет решён путём переговоров России, США, Германии, Украины и Китая и не будет достигнуто соответствующее соглашение.

Андрей Марга возглавлял МИД Румынии несколько месяцев в 2012 году. Он не только политик, но и автор ряда книг по политологии, политической философии и философии истории.

Весьма вероятно, что его точку зрения попытаются представить маргинальной. Хотя, напомним, недавно в Киеве очень расстроились по поводу венгерского учебника по географии для восьмого класс, где Карпаты были названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города".

В украинских СМИ формулировку расценили как попытку "лишить Украину суверенитета над крымскими горами".

Что касается территориальных претензий, то недавно о них заговорили в Польше, где подчеркнули, что во имя восстановления справедливости некоторые земли должна вернуть Чехия.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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