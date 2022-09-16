Герасимов: без войны изъять у Польши территории у Германии не получится

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что без военных действий отобрать у Варшавы так называемую Силезию Берлин не сможет. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru обсуждая высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о пересмотре границ с Польшей.

"Сейчас без войны изъять у них ничего не получится. Просто надо понять. Вопрос надо поставить по-другому и понимать, почему Польша так себя ведёт. Потому что изъять у Германии ничего не получится. Это 100%", — отметил он.

Эксперт предположил, что в недалёком будущем Германия разделится на несколько регионов.

"В перспективе я прогнозирую распад Германии на восточную область, на западную и, возможно, южную — на Баварию. Опять же другой вопрос более расширенный: куда отойдет историческая область Польши Силезия? Возможно, к бывшей ГДР, которая образует новое государство", — заключил он.

Ранее Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после слов о репарациях.