МИД Румынии возмутили слова экс-министра о "неестественных границах Украины"

В МИД Румынии считают, что бывший министр иностранных дел страны Андрей Марги не должен был говорить на публике о "неестественных границах" Украины и том, что часть её территорий должна войти в состав соседних с ней стран.

17 сентября Марга сообщил, что нынешние границы Украине не являются естественными, и по факту исторически принадлежат соседним с ней государствам, и по этой причине Киеву следует добровольно отказаться от этих своих территорий.

"Украина находится в неестественных границах, и должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым, потому что это территории других государств", — сказал Марга во время визита в город Алба-Юлия на книжную ярмарку.

Бывший глава румынского МИД добавил, что киевские власти проводят "далеко не демократичную" политику.

В МИД Румынии подчеркнули, что подобные заявления Марги являются неприемлемыми, а представители ведомства категорически не одобряют высказывания бывшего министра. В МИД заявили, что слова Марги не соответствуют положениям международного права, которые отвечают за сохранение международных отношений.

В заключение румынские власти напомнили, что по-прежнему поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.