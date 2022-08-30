Историк Миронов: Россия невольно удерживает Евросоюз от распада

Россия невольно сдерживает хрупкое единство Евросоюза от развала, заявил политолог и историк Григорий Миронов. Как пример эксперт привёл недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ЕС необходимо отказаться от "единогласного принятия решений".

По мнению Миронова, подобные заявления лидеров стран ЕС — серьёзный звонок.

"Западу намного выгоднее, чтобы голосование проходило простым большинством. Но тут будет интересный момент: многие державы ЕС окажутся в изоляции. То есть какие-то законы и решения будут приниматься, даже если, скажем, условная Румыния или Польша выступят против. Естественно, что с такой позицией Европейский союз разрушится, как карточный домик", — пояснил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

Как подчеркнул Миронов, пока единство Евросоюза держится на антироссийских интересах, но когда повестка себя исчерпает, у стран-участниц не останется поводов для сотрудничества.