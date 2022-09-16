Канцлер Германии намекнул на пересмотр границ Польши

Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между ФРГ и Польшей. Можно сказать, что это реакция на требования Варшавы выплатить репарации.

Тему пересмотра границ канцлер поднял во время вручения премии M100 Media Award в Потсдаме. Причём, в этот момент Шольц вручал премию Владимиру Кличко как представителю Украины.

"Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории", — заявил канцлер.

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, ныне в оппозиции правящей партии "Право и справедливость". Хотя, судя по недавнему голосованию в сейме Польши, принявшему резолюцию о репарациях, оппозиция идею компенсации от Германии вполне поддерживает.

А что касается Вилли Брандта, то он был канцлером ФРГ в 1969 — 1974 годах. Был первым канцлером от Социал-демократической партии с 1930 года (Шольц, напомним, тоже социал-демократ). В 1970 году Вилли Брандт, находившийся с государственным визитом в Польше, преклонил колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто.

Так вот, возвращаясь к выступлению Шольца — канцлер заявил, что ему не хотелось бы, дабы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ".

На выступление Олафа Шольца сразу же обратили внимание в Польше. Собственно, с подачи портала Niezalezna. pl эта тема и привлекла внимание общественности.

А заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в Twitter, что правительства Германии на протяжении десятилетий пугали поляков пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях. Так что, Шольц, в данном случае, не "изобрёл порох".

То есть, пан Муларчик дал понять, что отступать от своего требования о репарациях в Варшаве не намерены. Напомним, власти Польши хотят получить от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). В Берлине же подчёркивают, что никаких оснований для этого нет, поскольку Польша отказалась от репараций в 1953 году.

Пока сложно сказать, перерастёт ли нынешняя словесная пикировка в нечто большее, или дело ею ограничится.

В Варшаве, тем временем, заявляют, что не отказываются и от требований компенсаций от России. О чём, в частности, заявлял президент Польши Анджей Дуда. Правда, лидер "Права и справедливости", главный "идеолог" репараций Ярослав Качиньский признавал, что их нереально получить от России.

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