Шольц: Германия гордится тем, что отказывается от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможность отказаться от поставок природного газа из России является предметом гордости для его страны.

Он сообщил, что в январе следующего года в Германии появится новый терминал по приёму сжиженного природного газа. Что, соответственно, позволит начать поставки СПГ по морю непосредственно в ФРГ.

"Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России… Мы посмотрели, откуда ещё поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех просили расширить их мощности… И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газохранилища", — цитирует Шольца агентство "Прайм".

По словам канцлера, он считает это достижением, поскольку мало кто мог подумать о настолько быстром переключении на альтернативных поставщиков.

Оптимизм, излучаемый канцлером, явно направлен на то, чтобы подбодрить жителей Германии. Которых ради экономии электроэнергии призывают реже пользоваться душем, снизить температуру в жилье и предпринять прочие шаги. Все это направлено на сжижение потребления энергоносителей, в первую очередь природного газа.