Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможность отказаться от поставок природного газа из России является предметом гордости для его страны.
Он сообщил, что в январе следующего года в Германии появится новый терминал по приёму сжиженного природного газа. Что, соответственно, позволит начать поставки СПГ по морю непосредственно в ФРГ.
"Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России… Мы посмотрели, откуда ещё поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех просили расширить их мощности… И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газохранилища", — цитирует Шольца агентство "Прайм".
По словам канцлера, он считает это достижением, поскольку мало кто мог подумать о настолько быстром переключении на альтернативных поставщиков.
Оптимизм, излучаемый канцлером, явно направлен на то, чтобы подбодрить жителей Германии. Которых ради экономии электроэнергии призывают реже пользоваться душем, снизить температуру в жилье и предпринять прочие шаги. Все это направлено на сжижение потребления энергоносителей, в первую очередь природного газа.
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