Напрашивается асимметричный ответ Прибалтике: ввод безвиза в Россию

Красивым асимметричным ответом на угрозы лишения россиян шенгенских виз стал бы ввод безвизового въезда в РФ для граждан стран Прибалтики.

Москва пригрозила ответить за отмену шенгенских виз для россиян

МИД РФ пообещал, что ответит на инициативы ряда стран Европейского союза ограничить или прекратить выдачу виз российским гражданам.

Заместитель директора департамента печати и информации Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев назвал такие меры политически-мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

Напомним, что за полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его коллега из Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к подобным действиям и в отношении белорусов.

Эстония с 18 августа решила не пускать россиян в страну и по уже действующим визам, выданным Таллином. Посольства и визовые центры Польши, Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян, а некоторые — и для белорусов.

Развитие темы будет дискутироваться 31 августа на саммите глав МИД ЕС.

Причина для запретов, которая называется в Европе — россияне и белорусы должны ответить за действия своих президентов.

Действительно, согласно последним опросам ВЦИОМ, 72% респондентов в России ответили, что "скорее поддерживают" спецоперацию Владимира Путина на Украине. Александра Лукашенко в ЕС не признают легитимным президентом из-за "репрессий против оппозиции", и отмена шенгена для граждан Белоруссии обсуждалась ещё в период "миграционного кризиса" на границе с Польшей.

"Ход конём": Минск ввёл безвизовый режим для Польши и Прибалтики

Между тем, в Белоруссии с 15 апреля по 31 декабря введён безвизовый порядок въезда для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии), а с 1 июля — для граждан Польши.

Как сказал журналистам гродненский губернатор Владимир Караник, число таких посещений растет:

"Всё-таки дружба и хорошие отношения между государствами начинаются с дружбы и хороших отношений между их гражданами", — сказал он. "Люди общаются со своими родственниками, кто-то покупает наши товары и везёт к себе домой, и ни у кого это не вызывает агрессивной реакции", — добавил Караник.

Добавим, что продукты, товары первой необходимости, тот же бензин, продаются в Белоруссии по гораздо более низким ценам.

Националисты в Прибалтике мечтают о симметричном ответе РФ

При выборе реакции на эти действия надо учитывать, что в указанных странах проживают русские, поэтому прервать их связь с Родиной — мечта прибалтийских националистов.

Также они очень не хотят, чтобы безвизовый режим для этнических латышей, литовцев, эстонцев способствовал формированию у них правильного восприятия России и её позиции.

Поэтому Москве нужно пойти по примеру Минска и для начала ввести безвизовый режим для граждан Литвы в Калининградскую область. Оформление туда электронных виз литовцам в 2019 году оказалось успешным во всех отношениях. Реакция Вильнюса была крайне отрицательной, значит, мы всё правильно делали.

Сейчас МИД приостановил этот вид выдачи виз, а его усиление было бы красивым асимметричным ответом.

Для начала можно не брать консульский сбор

Как сказал Pravda.Ru политолог, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей от жителей этих стран закрываться не надо, чтобы бороться с массированной русофобской пропагандой.

Однако, по его словам, литовское, латышское, эстонское чиновничество, депутатский корпус, все те, кто непосредственно развязывал и поддерживал антироссийские действия, должны попасть в чёрные списки и не должны иметь возможность посещать ни Россию, ни Белоруссию.

Эксперт уточнил, что так называемые неграждане Латвии и Эстонии и сегодня могут посещать Россию без виз, а определённым категориям жителей этих стран "необходимо предоставлять возможность посещения нашей страны бесплатно".

Владимир Симиндей подчеркнул, что озлобление литовского руководства по поводу возможности литовских граждан посещать Белоруссию без виз настолько велико, что "была дискуссия даже о том, что не сделать ли, например, выездные визы, как это было в Советском Союзе".

"Их только вот эти параллели немножко, мне кажется, смущают", — добавил эксперт.

Безвиз в Калининград поддерживает оппозиция в Литве

Безвизовый режим в Калининград поддерживает литовская оппозиция. Лидер литовского общественного движения "Заря справедливости" и координатор "Форума добрососедства" Эрика Швенченене считает, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут полезны обеим сторонам.

"Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится, по сути, маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть", — сказала литовский политик.

По словам Швенченене, её делегация уже посещала Белоруссию после того, как Минск ввёл безвизовый режим. И таким образом удалось прорвать информационную блокаду.

Главное — не пропустить диверсантов

Главное, подготовиться, чтобы не пропустить диверсантов. Впрочем, так как фактически границы между союзными РФ и Белоруссией нет, то хочется надеяться, что с уже действующим белорусским безвизовым режимом российские спецслужбы готовы их выявлять и ликвидировать.

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