США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста"

Парламент Латвии принял резолюцию о признании России "государством, поддерживающим терроризм", сразу после того, как из страны уехал министр обороны США Ллойд Остин.

Без США не обошлось

Ллойд Остин 9-10 августа встретился

с президентом Латвии Эгилсом Левитсом ,

, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем

и министром обороны Артисом Пабриксом.

Как явствует из сообщения Белого дома, во время этих встреч Остин поблагодарил латвийское правительство за поддержку Украины и отметил важность продолжения этой политики.

Возможно, в кулуарах разговор был таким:

"Что ещё мы можем сделать для вас, господин Остин? А давайте мы бросим пробный шар и признаем Россию, как и вы тоже хотите, спонсором терроризма". "А давайте", — сказал Остин.

Парламент Латвии не подкачал

На другой день сейм признал терроризмом "насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран", а саму Россию — "государством, поддерживающим терроризм".

Документ предлагает странам-единомышленникам поддержать это мнение и в качестве первой меры запретить российский туризм. "За" проголосовали 67 депутатов, депутаты от фракции партии "Согласие" в голосовании не участвовали.

Если мы возьмём резолюцию сената США по этому же вопросу, то там лексика и риторика идентична латышской. Напомним, что сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию "государством-спонсором терроризма" в связи с её действиями

в Чечне,

Грузии,

Сирии

и на Украине.

Однако администрация США пока удерживается от подобного шага, так как это грозит "расширением зоны конфликта", вплоть до ядерного.

В Латвии напомнили о зависимости страны от российских энергоресурсов

Именно об этом напомнил коллегам депутат от "Согласия" Игорь Пименов. В интервью Latvijas Radio он объяснил причины, почему фракция не голосовала.

По его словам, Латвия своим решением "увеличивает напряжение", "что, по существу, отвечает интересам" РФ.

Игорь Пименов отметил, что санкции, которые США применяют против России, фактически уже превышают те, которые применяются против стран из списка государств, поддерживающих терроризм (Иран, Куба, Сирия, КНДР).

В партии считают, что целью некоторых политиков в Латвии является увеличение своего рейтинга во время предвыборной кампании и сокрытие за этой риторикой неудач в экономике.

По мнению "Согласия", Латвия по-прежнему зависит от поставок энергоресурсов из России, что подвергает её теплоснабжение огромному риску.

"В этом отопительном сезоне латвийскому обществу, возможно, придётся очень дорого заплатить за это решение", — считают в партии.

Добавим, что в случае расширения зоны конфликта на Латвию, она погрузится в хаос, так как общество не монолитно. Четверть населения Латвии составляют этнические русские, которые считают русский язык своим родным языком, а для некоторых Россия — это их идентичность.

Латвия поощряет и спонсирует террористов в ВСУ

Отметим также, что западная правозащитная организация Amnesty international признала ВСУ преступниками, нарушающими нормы войны. Стрелять из артиллерии по жилым домам, школам, детям — это терроризм. Латвия — одна из стран, которая поддерживает такой терроризм деньгами и оружием.

Россия может ответить газовым эмбарго

Помимо прекращения дипотношений, Москва может ответить Риге газовым эмбарго.

Латвия потребляет порядка 1,5 млрд кубометров в год. "Газпром" экспортировал в республику около 1,3 млрд кубометров, остальные потребности Латвии в газе удовлетворяет Клайпедский СПГ-терминал (который принимает газ из Катара, Норвегии и тоже России).

"Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию 30 июля из-за "нарушений условий отбора газа". По данным платформы Entsog, которая объединяет информацию европейских операторов газотранспортных систем, поставки по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига возобновились 5 августа. Сообщается, что "Газпрому" принадлежит 34% акций Latvijas Gaze.

Компания заявила, что не сможет поставить достаточно газа для Латвии, чтобы выполнить поставленную до 31 августа задачу по заполнению хранилищ до 80%, и возложила ответственность на государство.

В середине июля сейм Латвии утвердил поправки о запрете поставок природного газа из России с 1 января 2023 года.

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