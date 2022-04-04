Путин ужесточил визовый режим с Западом

Президент России Владимир Путин ужесточил визовый режим с недружественными странами — то есть с государствами Запада, которые наложили на РФ санкции в связи со спецоперацией на Украине. Указ называется ответными мерами на действия Запада. В частности, с некоторыми странами отменяется упрощённая практика получения визы в Россию.

Министерство иностранных дел должно направить соответствующие уведомления в эти государства.

Подчёркивается, что указ создан, исходя из "необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершённые в отношении РФ, её граждан и юридических лиц".

Ранее сегодня Польша уже грозила запретить россиянам получать шенгенские визы для поездок в Европу.