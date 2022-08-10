Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников

Идея введения полного запрета на въезд в страны Запада для всех граждан России набирает всё больше сторонников.

Туристические визы для россиян в Шенгенской зоне будут обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС 31 августа в Праге, сообщает Yle.

Кроме Украины, с призывами "наказать россиян за содействие Путину" выступают и европейские страны. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан России, но настаивают на принятии коллективного решения на уровне ЕС.

Каждый россиянин — враг европейцу

Так, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что представит план общеевропейских ограничений.

"Необходимо ввести базовое правило о запрете въезда граждан России в Европу, Эстония внесёт это предложение", — отметил Рейнсалу.

По словам эстонского дипломата, выдача таких разрешений "немыслима в условиях военного времени".

9 августа его позицию поддержала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в Twitter.

"Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Сейчас самое время остановить туризм из России", — призвала она.

Ранее в апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к "введению жёстких санкций в отношении российского общества" и запрету на выдачу россиянам всех виз, кроме гуманитарных. По словам Моравецкого, подавать документы на визу должны только те граждане РФ, которые намерены покинуть Россию.

"Не только он (Путин) виновен, виноваты все: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", — подчеркнул Моравецкий.

В кабмине ФРГ заявили в среду, 10 августа, что в Евросоюзе идёт обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

Может ли Евросоюз запретить россиянам шенген?

Пока Еврокомиссия отдала решение этого вопроса в страны-члены. В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз россиянам.

"Всегда есть группы людей, которым должны выдавать визы: это гуманитарные дела, члены семей (граждан ЕС), журналисты и диссиденты", — заявили в комиссии.

Но отказывать можно в индивидуальном порядке, а ещё отменить выдачу краткосрочных шенгенских виз на 90 дней. Полностью прекратить выдачу многолетних виз не получится: они и так есть у 100 тысяч россиян.

Кто в ЕС запретил и кто оставил шенген для россиян

Эстония,

Латвия,

Литва,

Чехия

и Дания

уже перестали выдавать туристические визы россиянам.

Заявки на шенген в туристических целях не принимаются в посольствах

Нидерландов,

Словакии,

Бельгии.

Кипр закрыл визовый въезд, который ранее оформлялся в аэропорту.

Получить шенгенскую визу сейчас проще всего через

Испанию,

Италию,

Францию ​​

и Грецию.

Французский МИД сообщил недавно, что вопрос выдачи шенгенских виз относится к компетенции ЕС и не может регулироваться местными властями. Позиция Парижа однозначна: никакого коллективного запрета на въезд в Шенгенскую зону не может быть.

Однако в консульствах всех четырёх упомянутых стран есть проблемы с записью на приём для подачи документов. Среднее время ожидания составляет от одного до четырёх месяцев.

Шенгенские визы по-прежнему выдаются россиянам консульствами

Швейцарии,

Финляндии

и Австрии.

Германия продолжает активно выдавать визы россиянам.

Как пишет болгарский ресурс Infoturism, в июле гражданам России было выдано почти 5500 немецких шенгенских виз. Всего с марта по июль немецкую шенгенскую визу получили более 14 тысяч россиян.

А это почти вдвое больше, чем в карантинном 2021 году.

Россиян не травмирует закрытие Шенгенской зоны — привыкли

Но это капля в море по сравнению с выездным турпотоком из РФ. С января по июнь россияне совершили 2,3 млн поездок за рубеж с целью туризма. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выездной турпоток в первом полугодии по-прежнему сильно ниже, чем в 2019-м — на 70%. То есть в пандемию россияне уже привыкли к ограничениям, поэтому эмбарго на въезд в ЕС не будет их травмировать.

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция — более миллиона поездок. Это примерно на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие российские туристы после 24 февраля летали в страны ЕС (который ввёл запреты на авиаперелёты) с пересадкой в Турции.

На втором месте Египет (345,7 тысячи поездок), замыкают тройку лидеров ОАЭ (345,4 тысячи). В первую пятёрку также вошли Армения (105 тысяч) и Доминикана, где в первом полугодии побывали 76,1 тысячи российских туристов.

От запрета шенгена пострадают лояльные западной позиции граждане среднего класса, которые имеют в Европе недвижимость и приглашают туда друзей. И они не оценят принимаемые против них со стороны Брюсселя меры. Кроме того, из общего правила придётся делать многочисленные исключения, если вспомнить, например, что в одной Германии четыре миллиона выходцев из бывшего СССР.

Консенсуса в ЕС не будет, а пострадают активисты

"Запрет на выдачу шенгенских виз может быть введён только на основании консенсуса между всеми странами Шенгенского соглашения, а в настоящий момент такого решения нет", — сказал DW представитель МИД Германии Кристофер Бургер, комментируя инициативу Эстонии и ряда прибалтийских политиков.

Добавим, что в случае реализации идеи, пострадают активисты. Так, каждый пятый турист в Финляндии — россиянин. Более того, в начале лета в Visit Finland, курирующей весь туризм в стране, сказали, что потери от снижения турпотока будут колоссальными — порядка 600 млн евро.

Стремление некоторых русофобских стран запретить любые передвижения россиян по Европе может привести к симметричному ответу со стороны России. МИД РФ заявил, что отказывается от выдачи электронных виз иностранцам в ответ на недружеские действия Европы по отношению к российским гражданам.

Читайте по теме:

Медведев о предложении Каллас не пускать россиян в ЕС: "Нацистская хрень"

Суздальцев: велика вероятность, что гражданам РФ перестанут выдавать визы в ЕС

Квашнин: в случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз пострадает сам ЕС

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.