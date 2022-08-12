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Автор Любовь Степушова

Наглую и хамскую Прагу пора призвать к ответу

Мир » Европа » Евросоюз

Чехия очень переживает, что в Европе полно "наглых русских туристов", и одновременно очень хочет получать "грязные" русские нефть и газ. Не пора ли с этим Москве разобраться?

Наглую и хамскую Прагу пора призвать к ответу

Чехи "коллективно" требуют наказать "наглых русских туристов"

Чехия занимает одну из самых ярких русофобских позиций, читать чешские СМИ — это даже больше вредить здоровью, чем при чтении немецких.

Даже такую новость, как о запрете шенгенских виз для россиян, чешское СМИ ctidoma.cz подаёт под заголовком "На пляжах полно наглых русских туристов. Европа проспала". Далее газета хвалится, что Чехия "впереди Европы всей" по реакции на эту "наглость".

"Мы первыми пошли на эту меру (запрет на выдачу шенгена) и пытаемся объяснить нашим партнёрам, что это оправданная и эффективная мера. Во время российской агрессии об обычном туризме граждан России не может быть и речи", — цитирует издание министра иностранных дел Яна Липавского.

Другой популярный ресурс seznamzpravy.cz убеждает что "чехи хотят коллективного наказания русских".

Благосостояние чешских граждан — в топку русофобии

Чешское правительство не смущает, что экономика Чехии зависит от туризма, и от российского в частности. В Чехию ежегодно приезжало примерно полмиллиона россиян, и они много тратили — гораздо больше, чем немцы. Курорт Карловы Вары сегодня вообще пустой. Потеряны не только региональные доходы, но и рабочие места — чего только не бросишь в топку русофобии.

Чехи с завистью смотрят на независимую соседнюю Венгрию, которая не только переживёт трудные времена, да ещё и обогатится.

Объявлено, что на этой неделе венгерская компания Wizz Air объявила о возобновлении двусторонних рейсов в Россию. За это она получила много критики в чешских соцсетях, но венгры к этому уже привыкли и вряд ли это изменит их решение.

Как приструнить наглую и хамскую Чехию

Чешский наглый и хамский тон пропадает, как только речь заходит о поставках российских энергоресурсов.

После того как по нефтепроводу "Дружба" перестала поступать нефть в Чехию, там не стали призывать — давайте потренируемся, откажемся от "грязной" русской нефти навсегда. Наоборот, звучала тревога, что резко вырастут цены на топливо и придётся распечатать свои стратегические запасы, если поставки не возобновятся в течение двух недель.

Ещё бы, ведь примерно половина всей потребляемой нефти для Чехии поступает из России по "Дружбе".

Сегодня Чехия не готова к полному отключению от российской нефти. Об этом свидетельствует тот факт, что она договорилась об освобождении от эмбарго ЕС на российскую нефть до 2024 года. И понятно теперь, почему нет в этой теме у чехов никакой спеси: нормированное потребление нефтепродуктов не входит в интересы правительства страны.

Именно поэтому, когда поставки по "Дружбе" возобновились, сосед, министр экономики Словакии Рихард Сулик, скромно пояснил на пресс-конференции в среду, 10 августа, в Братиславе, что ни Россия, ни Украина не виноваты в сложившейся ситуации. По его словам, проблема возникла при обработке платежа в банке в Западной Европе из-за антироссийских санкций.

Вот как оказывается, когда очень надо, — никто не виноват.

Ультиматум Чехия заслужила

Добавим, что Чехия является одним из крупнейших сторонников киевского режима. Речь идёт не только о поддержке в сфере международной дипломатии, но и на вполне практическом уровне. Чехия входит в пятёрку крупнейших поставщиков военной техники на Украину. Это танки, бронетранспортёры, вертолёты советского и чешского производства на сумму более 3,5 млрд крон, заявила в мае министр обороны Яна Чернохова.

Очевидно, что вместе с ультиматумом в отношении русофобского поведения надо дать понять чехам, что когда они отправляют оружие на Украину, то сами остаются без него, а на НАТО надеяться — себе дороже.

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Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия
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